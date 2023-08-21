Создатели Battle Brothers анонсировали мрачную тактическую ролевую игру в научно-фантастическом сеттинге Menace ©

Wartales, последняя работа Shiro Games, порадовала любителей тактических ролевых игр — особенно тех, кому понравилась Battle Brothers от Overhype Studios. И совершенно неожиданно, сегодня авторы "Братков" анонсировала новую игру.

Menace - так называется тактическая ролевая игра, действие которой разворачивается в мрачном научно-фантастическом мире, вдохновленном боевиками 1980-1990-х гг. Игрокам предстоит возглавить ударный отряд морской пехоты, который, перемещаясь между планетами, должен добраться до самых дальних уголков космоса, чтобы восстановить порядок и противостоять таинственному врагу.

Menace берет все, что было в Battle Brothers, и улучшает это в десятки раз, предлагая новый, полностью 3D движок, а также новый взгляд на пошаговый тактический геймплей, который продвинет жанр дальше, чем когда-либо", - говорится в официальном заявлении разработчиков.

Выход Menace запланирован на 2024 год на ПК (Steam и Epic Games Store). Управлять можно будет пехотой, танками и мехами. Более подробно о грядущей игре Overhype Studios можно узнать из трейлера, представленного выше.

Стоит отметить, что издатель игры, компания Hooded Horse, намерена на этой неделе анонсировать еще один продукт. Не исключено, что она сделает это уже завтра, во время выступления на открытии gamescom 2023. Возможно, тогда же мы получим больше информации о Menace. Ниже вы можете посмотреть несколько скриншотов игры.