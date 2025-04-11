Спутниковые снимки, перехват переговоров и размещение войск: как происходит подготовка к заданиям в Menace

В новом дневнике разработчиков №16 команда Menace поделилась подробностями о системе подготовки к боевым заданиям. По задумке авторов, половина успеха в бою зависит от того, как вы расставите бойцов перед началом всем заварушки.
Карта и окружение
Перед каждой миссией игроку предстоит изучать процедурно-сгенерированную карту боя. На ней будут отмечены:
- Цели миссии (то, ради чего вы вообще туда полезли);
- Зоны высадки (откуда начнёте);
- Все эти здания, дороги и прочие особенности ландшафта;
- Время суток и погода (особенно важно для ночных вылазок — там без прибора ночного видения вообще ничего не разглядишь).
Система разведки
На карте подготовки вы, конечно, увидите и вражеские позиции. Вот только, в отличие от данных о местности, узнать где именно находятся враги и какие у них войска — довольно трудно.
В игре есть механика рейтинга разведданных, который формируется на основе:
- Орбитального сканирования;
- Перехвата радиопереговоров;
- Спутниковых снимков;
- Информации от местных источников.
Чем выше этот рейтинг, тем больше шансов узнать о расположении тяжёлого вооружения, техники или элитных подразделений противника.
Снаряжение и состав отрядов
И вот когда вы примерно понимаете, куда вас понесло и с какими врагами предстоит встретиться, можно решать, что брать с собой и кого посылать в бой.
Каждый отряд можно напичкать:
- Групповым оружием;
- Спецоружием (всякие гранатомёты и прочие игрушки);
- Бронежилетами;
- Дополнительными примочками к броне.
Однако тут есть одна проблемка — запасы-то не резиновые. На каждую миссию даётся лимит очков снабжения. Это абстрактное представление боеприпасов, запчастей и прочего. И если вы решите взять технику — она скушает этих очков куда больше, чем пехота.
А ещё вы выбираете, сколько отрядов брать и каких командиров назначить. Причём командиры — не просто имена на бумажке. У них будут разные навыки, а после миссий они могут получать травмы или особые эмоциональные состояния, влияющие на эффективность.
Зоны развёртывания
Последний штрих — это собственно размещение ваших войск на поле боя. Доступная зона развёртывания меняется в зависимости от типа миссии:
- Обороняете поселение? Будет одна схема размещения
- Патрулируете? Совсем другая
- Штурмуете базу? Третья
У некоторых командиров, кстати, есть навыки, которые могут расширить зону развёртывания. А другие командиры и вовсе могут десантироваться прямо в тыл врага.
Предыдущие дневники можно найти тут.