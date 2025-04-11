Спутниковые снимки, перехват переговоров и размещение войск: как происходит подготовка к заданиям в Menace

В новом дневнике разработчиков №16 команда Menace поделилась подробностями о системе подготовки к боевым заданиям. По задумке авторов, половина успеха в бою зависит от того, как вы расставите бойцов перед началом всем заварушки.

Карта и окружение

Перед каждой миссией игроку предстоит изучать процедурно-сгенерированную карту боя. На ней будут отмечены:

Цели миссии (то, ради чего вы вообще туда полезли);

Зоны высадки (откуда начнёте);

Все эти здания, дороги и прочие особенности ландшафта;

Время суток и погода (особенно важно для ночных вылазок — там без прибора ночного видения вообще ничего не разглядишь).

Система разведки

На карте подготовки вы, конечно, увидите и вражеские позиции. Вот только, в отличие от данных о местности, узнать где именно находятся враги и какие у них войска — довольно трудно.

В игре есть механика рейтинга разведданных, который формируется на основе:

Орбитального сканирования;

Перехвата радиопереговоров;

Спутниковых снимков;

Информации от местных источников.

Чем выше этот рейтинг, тем больше шансов узнать о расположении тяжёлого вооружения, техники или элитных подразделений противника.

Снаряжение и состав отрядов

И вот когда вы примерно понимаете, куда вас понесло и с какими врагами предстоит встретиться, можно решать, что брать с собой и кого посылать в бой.

Каждый отряд можно напичкать:

Групповым оружием;

Спецоружием (всякие гранатомёты и прочие игрушки);

Бронежилетами;

Дополнительными примочками к броне.

Однако тут есть одна проблемка — запасы-то не резиновые. На каждую миссию даётся лимит очков снабжения. Это абстрактное представление боеприпасов, запчастей и прочего. И если вы решите взять технику — она скушает этих очков куда больше, чем пехота.

А ещё вы выбираете, сколько отрядов брать и каких командиров назначить. Причём командиры — не просто имена на бумажке. У них будут разные навыки, а после миссий они могут получать травмы или особые эмоциональные состояния, влияющие на эффективность.

Зоны развёртывания

Последний штрих — это собственно размещение ваших войск на поле боя. Доступная зона развёртывания меняется в зависимости от типа миссии:

Обороняете поселение? Будет одна схема размещения

Патрулируете? Совсем другая

Штурмуете базу? Третья

У некоторых командиров, кстати, есть навыки, которые могут расширить зону развёртывания. А другие командиры и вовсе могут десантироваться прямо в тыл врага.

Предыдущие дневники можно найти тут.