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Menace Осень 2025
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Научная фантастика
8.2 50 оценок

Спутниковые снимки, перехват переговоров и размещение войск: как происходит подготовка к заданиям в Menace

Lunersun Lunersun

В новом дневнике разработчиков №16 команда Menace поделилась подробностями о системе подготовки к боевым заданиям. По задумке авторов, половина успеха в бою зависит от того, как вы расставите бойцов перед началом всем заварушки.

Карта и окружение

Перед каждой миссией игроку предстоит изучать процедурно-сгенерированную карту боя. На ней будут отмечены:

  • Цели миссии (то, ради чего вы вообще туда полезли);
  • Зоны высадки (откуда начнёте);
  • Все эти здания, дороги и прочие особенности ландшафта;
  • Время суток и погода (особенно важно для ночных вылазок — там без прибора ночного видения вообще ничего не разглядишь).

Система разведки

На карте подготовки вы, конечно, увидите и вражеские позиции. Вот только, в отличие от данных о местности, узнать где именно находятся враги и какие у них войска — довольно трудно.

В игре есть механика рейтинга разведданных, который формируется на основе:

  • Орбитального сканирования;
  • Перехвата радиопереговоров;
  • Спутниковых снимков;
  • Информации от местных источников.

Чем выше этот рейтинг, тем больше шансов узнать о расположении тяжёлого вооружения, техники или элитных подразделений противника.

Снаряжение и состав отрядов

И вот когда вы примерно понимаете, куда вас понесло и с какими врагами предстоит встретиться, можно решать, что брать с собой и кого посылать в бой.

Каждый отряд можно напичкать:

  • Групповым оружием;
  • Спецоружием (всякие гранатомёты и прочие игрушки);
  • Бронежилетами;
  • Дополнительными примочками к броне.

Однако тут есть одна проблемка — запасы-то не резиновые. На каждую миссию даётся лимит очков снабжения. Это абстрактное представление боеприпасов, запчастей и прочего. И если вы решите взять технику — она скушает этих очков куда больше, чем пехота.

А ещё вы выбираете, сколько отрядов брать и каких командиров назначить. Причём командиры — не просто имена на бумажке. У них будут разные навыки, а после миссий они могут получать травмы или особые эмоциональные состояния, влияющие на эффективность.

Зоны развёртывания

Последний штрих — это собственно размещение ваших войск на поле боя. Доступная зона развёртывания меняется в зависимости от типа миссии:

  • Обороняете поселение? Будет одна схема размещения
  • Патрулируете? Совсем другая
  • Штурмуете базу? Третья

У некоторых командиров, кстати, есть навыки, которые могут расширить зону развёртывания. А другие командиры и вовсе могут десантироваться прямо в тыл врага.

Предыдущие дневники можно найти тут.

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