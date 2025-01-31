Стресс, паника и выживание: создатели Menace объяснили, как работает система подавления в их игре

Разработчики Menace в новом дневнике рассказали о системе подавления противника. По их словам, за основу боевой системы были взяты реальные тактические принципы ведения боя.

Тактика «четырёх F»

В истории военного дела подавление противника всегда играло ключевую роль в исходе перестрелок между малыми подразделениями. Суть проста: под огнём боец не только ищет укрытие, но и теряет возможность нормально отстреливаться или перемещаться. Считай, становится почти беспомощным.

И уже во время Второй мировой появился знаменитый принцип «четырёх F»: Find (обнаружить противника), Fix (сковать подавляющим огнём), Flank (выполнить обходной манёвр), Finish (завершить бой). Этот подход позволял штурмовым группам эффективно зачищать вражеские позиции, используя гранаты или обходные манёвры. Конечно, сейчас, когда повсюду летают дроны, тактика немного изменилась. Но в игре оставили классический вариант — он проще и понятнее.

Как это работает в игре

В Menace подавление показывает, насколько ваши бойцы «приуныли» под вражеским огнём. Тут всё зависит от нескольких вещей:

Дисциплинированные бойцы (типа морпехов) держатся лучше, чем всякие пираты

Чем быстрее стреляет оружие, тем сильнее давит на психику

В укрытии или в хорошей броне солдатам спокойнее

Если рядом кого-то подстрелили, это тоже бьёт по боевому духу

Досталось одному — нервничает вся команда рядом

Стадии подавления

В норме

На начальной стадии отряд действует без ограничений, пока уровень подавления не превысит первую отметку.

Подавлен

При достижении второго уровня отряд вынужденно занимает оборонительную позицию:

Теряет 30 очков действия

Получает штраф -50% к точности

Но приобретает защитные бонусы: +15% к точности и защите, -15% к получаемому урону, +1 к маскировке

Прижат к земле

На максимальном уровне подавления:

Отряд вынужден залечь

Теряет все очки действий

Дальность обзора сокращается до одной клетки

Кстати, интересный момент: чем сильнее отряд напуган, тем сложнее его подстрелить. Поэтому иногда выгоднее сначала нанести максимальный урон, а потом уже пугать.

Как с этим бороться

После каждого хода бойцы немного приходят в себя — паника спадает где-то на треть. Ну а самый простой способ защититься от подавления — это подавить тех, кто давит на вас. Особенно хорошо это делать с помощью техники: она сама не боится обстрелов и может быстро менять позицию.

Можно также использовать дым для защиты. К примеру просто закинуть дымовую гранату, а если есть подходящая техника, то пустить целую дымовую завесу. А при наличии миномётов и вовсе можно накрыть территорию дымовыми минами.

В крайнем случае есть и специальные приёмы. Например, боевые стимуляторы, хотя они довольно редкие и дорогие. Также разрешается вызвать поддержку с воздуха. А если совсем туго, всегда есть возможность заказать орбитальный удар — особенно эффективно против неподвижных целей.

На этом сегодня всё. А если есть желание, то можете почитать про расходные материалы и оборудование, о которых рассказывалось в предыдущем дневнике разработки.