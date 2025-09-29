Тактическая RPG Menace Menace отложена до февраля 2026 года, но демо уже доступно в Steam

Студия Overhype Studios, известная по хиту Battle Brothers, вновь отложила выход своей новой тактической RPG Menace. Ранее релиз планировался на 2025 год, но теперь дата смещена на 5 февраля 2026 года. Несмотря на задержку, разработчики решили сгладить ожидание: на Steam уже доступна бесплатная демоверсия, позволяющая опробовать ключевые элементы игры.

Battle Brothers стала одной из самых заметных стратегий последних лет и получила 88% положительных отзывов в Steam. Теперь авторы предлагают взглянуть на новый проект, где привычное фэнтези сменилось на мрачное научно-фантастическое будущее. Вдохновленная культовыми фильмами, Menace сочетает тактику в духе XCOM с элементами RPG и обещает реалистичный подход к боям в условиях межзвездных конфликтов.

В демоверсии игрокам предстоит командовать отрядом изгоев в беззаконной системе Wayback. Основной акцент сделан на тактические сражения, но в полной версии будет куда больше: найм новых бойцов вместо павших, поиск деталей для мехов и выживание в суровой вселенной.

Хотя перенос может расстроить поклонников, присутствие Menace в числе самых желаемых игр Steam показывает — интерес к проекту не угасает. А благодаря демо можно уже сегодня оценить, оправдает ли игра надежды, возложенные на наследника Battle Brothers.