Тактическая RPG MENACE заметно выросла за время раннего доступа - разработчики подвели итоги первых месяцев

Тактическая стратегия MENACE от Overhype Studios постепенно превращается в куда более масштабный проект, чем это было на старте раннего доступа. Разработчики подвели итоги последних месяцев и сообщили, что игра уже получила десять регулярных патчей и одно крупное обновление, заметно расширившее как контент, так и глубину тактических сражений.
Одним из самых заметных изменений стало обновление REDACTED. В MENACE появились верстаки и система чертежей, переработанная прокачка персонажей и серьёзно обновлённая фракция Конструктов. Теперь враги не просто отличаются визуально — они получили новые параметры и систему добычи ресурсов для крафта, что делает бои более вариативными и заставляет внимательнее подходить к экипировке отряда.
Параллельно авторы активно добавляют новые миссии. Игрокам уже доступны операции против пиратских группировок и заражённых ксеноморфной ДНК противников. На картах появились древние руины, которые можно использовать как укрытия или разрушать ради изменения обстановки на поле боя — решение, заметно усиливающее ощущение «живой» тактики в духе XCOM и Jagged Alliance.
В последних обновлениях MENACE получила тяжёлую технику, включая боевые танки, новые способности мехов и расширенные варианты вооружения транспорта. Даже биомы начали играть большую роль: например, на планете Backbone бои теперь проходят среди полей пшеницы и овощных ферм, что добавляет неожиданно атмосферный контраст к жёстким перестрелкам.
Пока MENACE остаётся нишевой игрой для любителей сложной тактики, но темпы поддержки выглядят впечатляюще. Overhype Studios явно пытается не просто латать ранний доступ, а постепенно строить полноценственную масштабную sci-fi-стратегию с упором на системность и свободу действий.
..."XCOM и Jagged Alliance" НИ РАЗУ
Каждый материал по MENACE, это хорошо. Но, блин
Как будто, когда они добавят новых механик, игра перестанет быть нишевой для любителей сложной тактики. Очень странное выстраивание причинно-следственных связей