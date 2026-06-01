Тактическая RPG MENACE заметно выросла за время раннего доступа - разработчики подвели итоги первых месяцев

Тактическая стратегия MENACE от Overhype Studios постепенно превращается в куда более масштабный проект, чем это было на старте раннего доступа. Разработчики подвели итоги последних месяцев и сообщили, что игра уже получила десять регулярных патчей и одно крупное обновление, заметно расширившее как контент, так и глубину тактических сражений.

Одним из самых заметных изменений стало обновление REDACTED. В MENACE появились верстаки и система чертежей, переработанная прокачка персонажей и серьёзно обновлённая фракция Конструктов. Теперь враги не просто отличаются визуально — они получили новые параметры и систему добычи ресурсов для крафта, что делает бои более вариативными и заставляет внимательнее подходить к экипировке отряда.

Параллельно авторы активно добавляют новые миссии. Игрокам уже доступны операции против пиратских группировок и заражённых ксеноморфной ДНК противников. На картах появились древние руины, которые можно использовать как укрытия или разрушать ради изменения обстановки на поле боя — решение, заметно усиливающее ощущение «живой» тактики в духе XCOM и Jagged Alliance.

В последних обновлениях MENACE получила тяжёлую технику, включая боевые танки, новые способности мехов и расширенные варианты вооружения транспорта. Даже биомы начали играть большую роль: например, на планете Backbone бои теперь проходят среди полей пшеницы и овощных ферм, что добавляет неожиданно атмосферный контраст к жёстким перестрелкам.

Пока MENACE остаётся нишевой игрой для любителей сложной тактики, но темпы поддержки выглядят впечатляюще. Overhype Studios явно пытается не просто латать ранний доступ, а постепенно строить полноценственную масштабную sci-fi-стратегию с упором на системность и свободу действий.