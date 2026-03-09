Тактическая стратегия MENACE проведёт около года в раннем доступе

Разработчики тактической стратегии MENACE поделились планами развития проекта после запуска раннего доступа. По словам команды Overhype Studios, игра пробудет в Раннем доступе примерно год, если разработка будет идти без серьёзных задержек.

С момента релиза в раннем доступе прошло уже четыре недели. Этот период оказался очень напряжённым для команды, однако теперь студия возвращается к регулярным дневникам разработчиков, чтобы делиться новостями о ходе работы.

Главная цель на время раннего доступа — подготовить игру к полноценному релизу версии 1.0. Для этого разработчики планируют постепенно добавлять новые функции, системы и контент. При этом студия намеренно не публикует жёсткую дорожную карту с точной последовательностью обновлений. По словам авторов, гибкий подход позволит быстрее реагировать на проблемы и корректировать приоритеты разработки.

Также команда отмечает, что опубликованный список будущих функций не является окончательным. Многие элементы игры будут постоянно дорабатываться и улучшаться, даже если они не указаны в текущем плане.

Разработчики подчёркивают, что обратная связь от игроков играет ключевую роль в развитии MENACE. Отзывы сообщества помогут лучше балансировать игру, корректировать механики и определять, какие функции стоит внедрять в первую очередь.