Тактическая стратегия MENACE успешно пережила первые выходные, собрав 20 тысяч игроков и "Очень положительные" отзывы

Новый проект от создателей культовой Battle Brothers уверенно стартовал в Steam, доказав, что спрос на хардкорные тактики по-прежнему высок. Научно-фантастическая стратегия MENACE, вышедшая в ранний доступ, показала впечатляющие результаты в первый же уик-энд после релиза.

Издательство Hooded Horse официально подтвердило успех игры. Согласно данным статистики, пиковый онлайн проекта преодолел отметку в 20 600 одновременных пользователей. При этом игра удерживает высокий рейтинг одобрения — на момент написания новости у MENACE более 87% положительных отзывов в Steam.

Геймеры и критики называют игру гибридом XCOM, Company of Heroes и настольного Warhammer 40k, перенесенным на глубокие механики, свойственные студии Overhype.

Среди главных плюсов выделяют:

Глубокий геймплей: Необходимость комбинировать действия пехоты, тяжелой техники и авиаударов, а также важность механики подавления огнем.

Атмосферу: Мрачный сеттинг, вдохновленный классическими sci-fi боевиками вроде «Чужих» и «Терминатора», с разнообразными фракциями врагов — от пиратов и мятежников до инопланетных роев.

Стратегический слой: Управление ресурсами на корабле и планирование операций на карте системы.

Однако статус раннего доступа дает о себе знать, и игроки указывают на ряд проблем, которые авторам еще предстоит решить:

Темп игры: Ходы противника (особенно когда врагов на карте много) занимают слишком много времени.

Баланс и логика: Критике подверглась условность, при которой экипаж техники спокойно выживает после взрыва машины, а также дисбаланс в некоторых оборонительных миссиях.

Интерфейс: Нехватка детальной информации о характеристиках некоторых дорогих улучшений и способностей до их покупки.

Разработчики уже приступили к полировке игры и правкам баланса, поблагодарив сообщество за активный фидбек на старте.