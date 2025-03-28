В Menace иногда придётся воевать в кромешной тьме, под проливным дождём и в песчаной буре - подробности от разработчиков

Вышел четырнадцатый дневник разработки Menace. В этот раз нам рассказали про систему освещения и погоды в игре. Разработчики хотят сделать всё максимально реалистично, так что погода и время суток реально влияют на бой. Сами подумайте — ночью воевать жутко сложно, особенно если у вас бойцы без нормальной подготовки. В жару все быстро выдыхаются, а в тумане не разберёшь, где свои, а где враги.

Важно: всё, что показывают сейчас — только первая версия. Потом добавят ещё больше всяких эффектов, вариантов освещения и погодных условий.

Время суток: от рассвета до заката

В игре будет четыре основных времени суток для боевых миссий:

Рассвет

День

Закат

Ночь

У каждого времени своя атмосфера в разных биомах. Чаще всего бои будут днём (логично), реже — на рассвете, закате или ночью.

Рассвет (ясный и пасмурный)

На ясном рассвете солнце низкое, свет желтовато-оранжевый. Тени получаются длинными, с синеватым оттенком. Часто бывает лёгкий туман — это когда ночная влага испаряется.

У каждого биома свой вариант рассвета:

Есть и пасмурные варианты — когда небо в облаках, прямого солнца нет. Тогда всё выглядит темнее, приглушённее, тени почти пропадают:

День (ясный и пасмурный)

Большинство миссий, конечно, будет днём. Солнце высоко, тени короткие и резкие, всё яркое и насыщенное:

В пасмурный день всё выглядит мрачнее, часто идёт дождь или снег:

Закат (ясный и пасмурный)

Закат — это просто красота. Солнце низкое, ярко-оранжевое. Тени длинные и тёмные, свет тёплый и насыщенный. Иногда появляется туман с крутыми лучами света:

Даже в облачную погоду закатные оранжевые оттенки никуда не деваются:

Ночь — время для настоящих профессионалов

Вот где будет реально интересно. Ночью темно, света мало, тени почти не видны. Все цвета с синим или фиолетовым оттенком, слабо различимы.

И чтобы мы не тыкались как слепые котята, разработчики добавили подсветку для всех моделей — у юнитов мягкий свет под ногами. Техника включает фары, создавая жуткие длинные тени.

Но главное — ночь серьёзно влияет на игру:

Дальность обзора всех юнитов падает на 4;

Способность обнаружения снижается на 50%;

Точность просаживается на 20%.

Из-за этого ночные бои происходят в ближнем бою и часто бывают реально кровавыми — ведь штрафы на дальних дистанциях уже не так важны. Совет бывалых: для ночных вылазок берите оружие ближнего боя и потяжелее бронируйтесь.

Кстати: для ночи нет отдельного пасмурного варианта — и так достаточно темно.

Ночное видение — читерим по-честному

Чтобы не страдать от ночных штрафов, в игре будут приборы ночного видения и другие примочки для улучшения обзора. С ними можно частично или полностью избавиться от ночных минусов:

Умеренный пояс — Ночное видение

Погодные условия: от мелкого дождика до адских бурь

Кроме времени суток, в игре будет куча погодных эффектов. Они тоже влияют и на картинку, и на геймплей. Многие эффекты пока сырые, не забывайте про это.

Дождь (слабый и сильный)

В умеренных биомах часто идут дожди. Лёгкий дождик на бой не влияет, а вот сильный ливень или гроза сильно бьют по видимости:

Умеренный пояс — Дождь

Песчаная буря

В пустыне можно нарваться на песчаную бурю — сильный ветер поднимает тучи песка и пыли. Воевать в такой буре — сплошное мучение. Снижается не только видимость и точность, но даже скорость передвижения:

Пустыня — Песчаная буря

Метель

Метель — это как песчаная буря, только со снегом и льдом. Видимость никакая, точность хромает, двигаться тяжело.

Метель

Дополнительные эффекты окружающей среды

В игровом мире будет ещё больше интересных эффектов на поле боя:

В жару лазерное оружие быстрее перегревается;

В холоде, наоборот, энергетическое оружие лучше охлаждается;

На других планетах могут быть более экзотические опасности — энергетические поля, влияющие на работу оружия, или пониженная гравитация.

На этом сегодня всё. Предыдущие дневники можно найти тут.