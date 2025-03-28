В Menace иногда придётся воевать в кромешной тьме, под проливным дождём и в песчаной буре - подробности от разработчиков

Вышел четырнадцатый дневник разработки Menace. В этот раз нам рассказали про систему освещения и погоды в игре. Разработчики хотят сделать всё максимально реалистично, так что погода и время суток реально влияют на бой. Сами подумайте — ночью воевать жутко сложно, особенно если у вас бойцы без нормальной подготовки. В жару все быстро выдыхаются, а в тумане не разберёшь, где свои, а где враги.
Важно: всё, что показывают сейчас — только первая версия. Потом добавят ещё больше всяких эффектов, вариантов освещения и погодных условий.
Время суток: от рассвета до заката
В игре будет четыре основных времени суток для боевых миссий:
- Рассвет
- День
- Закат
- Ночь
У каждого времени своя атмосфера в разных биомах. Чаще всего бои будут днём (логично), реже — на рассвете, закате или ночью.
Рассвет (ясный и пасмурный)
На ясном рассвете солнце низкое, свет желтовато-оранжевый. Тени получаются длинными, с синеватым оттенком. Часто бывает лёгкий туман — это когда ночная влага испаряется.
У каждого биома свой вариант рассвета:
Есть и пасмурные варианты — когда небо в облаках, прямого солнца нет. Тогда всё выглядит темнее, приглушённее, тени почти пропадают:
День (ясный и пасмурный)
Большинство миссий, конечно, будет днём. Солнце высоко, тени короткие и резкие, всё яркое и насыщенное:
В пасмурный день всё выглядит мрачнее, часто идёт дождь или снег:
Закат (ясный и пасмурный)
Закат — это просто красота. Солнце низкое, ярко-оранжевое. Тени длинные и тёмные, свет тёплый и насыщенный. Иногда появляется туман с крутыми лучами света:
Даже в облачную погоду закатные оранжевые оттенки никуда не деваются:
Ночь — время для настоящих профессионалов
Вот где будет реально интересно. Ночью темно, света мало, тени почти не видны. Все цвета с синим или фиолетовым оттенком, слабо различимы.
И чтобы мы не тыкались как слепые котята, разработчики добавили подсветку для всех моделей — у юнитов мягкий свет под ногами. Техника включает фары, создавая жуткие длинные тени.
Но главное — ночь серьёзно влияет на игру:
- Дальность обзора всех юнитов падает на 4;
- Способность обнаружения снижается на 50%;
- Точность просаживается на 20%.
Из-за этого ночные бои происходят в ближнем бою и часто бывают реально кровавыми — ведь штрафы на дальних дистанциях уже не так важны. Совет бывалых: для ночных вылазок берите оружие ближнего боя и потяжелее бронируйтесь.
Кстати: для ночи нет отдельного пасмурного варианта — и так достаточно темно.
Ночное видение — читерим по-честному
Чтобы не страдать от ночных штрафов, в игре будут приборы ночного видения и другие примочки для улучшения обзора. С ними можно частично или полностью избавиться от ночных минусов:
Погодные условия: от мелкого дождика до адских бурь
Кроме времени суток, в игре будет куча погодных эффектов. Они тоже влияют и на картинку, и на геймплей. Многие эффекты пока сырые, не забывайте про это.
Дождь (слабый и сильный)
В умеренных биомах часто идут дожди. Лёгкий дождик на бой не влияет, а вот сильный ливень или гроза сильно бьют по видимости:
Песчаная буря
В пустыне можно нарваться на песчаную бурю — сильный ветер поднимает тучи песка и пыли. Воевать в такой буре — сплошное мучение. Снижается не только видимость и точность, но даже скорость передвижения:
Метель
Метель — это как песчаная буря, только со снегом и льдом. Видимость никакая, точность хромает, двигаться тяжело.
Дополнительные эффекты окружающей среды
В игровом мире будет ещё больше интересных эффектов на поле боя:
- В жару лазерное оружие быстрее перегревается;
- В холоде, наоборот, энергетическое оружие лучше охлаждается;
- На других планетах могут быть более экзотические опасности — энергетические поля, влияющие на работу оружия, или пониженная гравитация.
На этом сегодня всё. Предыдущие дневники можно найти тут.
Выглядит очень неплохо, даже буду следить за развитием игры
Смена суток было в warcarft 3, погода и катаклизмы в C&C Tiberium Sun. Но потом стратегии чёт заглохли, хотя добавление таких эффектов, как смена времени и погода, а так же катаклизмы, я ожидал от их продолжений. Warcraft 4 это мифология C&C3 ничего такого не было, хотя я ожидал
Смены времени суток и погоды в стратегиях я еще не видел
Age of Empires IV, Stronghold: Warlords, Frostpunk, Warzone 2100, Banished, RimWorld, Cities Skylines, Simcity, Going Medieval, Farthest Frontier.
симсити это более менеджмент , но я к своему стыду ни в одну игру из этого списка не играл кроме Warzone 2100 на PS1 , но не помню там смены времени суток в реальном времени
Я хз что это, но выглядит так посредственно. Жанры пугают ещё сильнее - выглядит как реал тайм, заявлено как пошаговая. Для ограниченной публики - очень ограниченной. Эх, нормальных стратегий давно не было.
Создатели хороших стратегий не столь богаты и их не так много.
Я так понимаю вы про RTS sci-fi стратегии, .и не про WW2 войну.
Вот игра Tempest Rising - выходит 24 апреля , не пошаговая
Ну и пожалуй все что вспомнил, хотя сам играю в старую coh2 , там
есть Cover System, которая мне в онлайн мультиплеер больше подходит. хотя я бы не отказался от такой же игры в Sci-Fi сеттинге.
Если говорить о всех сеттингах RTS которые выйдут в 2025г
Tempest Rising - выходит 24 апреля
The Scouring
ZeroSpace
Global Conflagration