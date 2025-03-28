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Menace Осень 2025
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Научная фантастика
8 40 оценок

В Menace иногда придётся воевать в кромешной тьме, под проливным дождём и в песчаной буре - подробности от разработчиков

Lunersun Lunersun

Вышел четырнадцатый дневник разработки Menace. В этот раз нам рассказали про систему освещения и погоды в игре. Разработчики хотят сделать всё максимально реалистично, так что погода и время суток реально влияют на бой. Сами подумайте — ночью воевать жутко сложно, особенно если у вас бойцы без нормальной подготовки. В жару все быстро выдыхаются, а в тумане не разберёшь, где свои, а где враги.

Важно: всё, что показывают сейчас — только первая версия. Потом добавят ещё больше всяких эффектов, вариантов освещения и погодных условий.

Время суток: от рассвета до заката

В игре будет четыре основных времени суток для боевых миссий:

  • Рассвет
  • День
  • Закат
  • Ночь

У каждого времени своя атмосфера в разных биомах. Чаще всего бои будут днём (логично), реже — на рассвете, закате или ночью.

Рассвет (ясный и пасмурный)

На ясном рассвете солнце низкое, свет желтовато-оранжевый. Тени получаются длинными, с синеватым оттенком. Часто бывает лёгкий туман — это когда ночная влага испаряется.

У каждого биома свой вариант рассвета:

Умеренный пояс — Рассвет (ясно)
Пустыня — Рассвет (ясно)
Снежная местность — Рассвет (ясно)

Есть и пасмурные варианты — когда небо в облаках, прямого солнца нет. Тогда всё выглядит темнее, приглушённее, тени почти пропадают:

Умеренный пояс — Рассвет (пасмурно)
Пустыня — Рассвет (пасмурно)
Снежная местность — Рассвет (пасмурно)

День (ясный и пасмурный)

Большинство миссий, конечно, будет днём. Солнце высоко, тени короткие и резкие, всё яркое и насыщенное:

Умеренный пояс — День (ясно)
Пустыня — День (ясно)
Снежная местность — День (ясно)

В пасмурный день всё выглядит мрачнее, часто идёт дождь или снег:

Умеренный пояс — День (пасмурно)
Пустыня — День (пасмурно)
Снежная местность — День (пасмурно)

Закат (ясный и пасмурный)

Закат — это просто красота. Солнце низкое, ярко-оранжевое. Тени длинные и тёмные, свет тёплый и насыщенный. Иногда появляется туман с крутыми лучами света:

Умеренный пояс — Закат (ясно)
Пустыня — Закат (ясно)
Снежная местность — Закат (ясно)

Даже в облачную погоду закатные оранжевые оттенки никуда не деваются:

Умеренный пояс — Закат (пасмурно)
Пустыня — Закат (пасмурно)
Снежная местность — Закат (пасмурно)

Ночь — время для настоящих профессионалов

Вот где будет реально интересно. Ночью темно, света мало, тени почти не видны. Все цвета с синим или фиолетовым оттенком, слабо различимы.

И чтобы мы не тыкались как слепые котята, разработчики добавили подсветку для всех моделей — у юнитов мягкий свет под ногами. Техника включает фары, создавая жуткие длинные тени.

Но главное — ночь серьёзно влияет на игру:

  • Дальность обзора всех юнитов падает на 4;
  • Способность обнаружения снижается на 50%;
  • Точность просаживается на 20%.

Из-за этого ночные бои происходят в ближнем бою и часто бывают реально кровавыми — ведь штрафы на дальних дистанциях уже не так важны. Совет бывалых: для ночных вылазок берите оружие ближнего боя и потяжелее бронируйтесь.

Умеренный пояс — Ночь
Пустыня — Ночь
Снежная местность — Ночь.

Кстати: для ночи нет отдельного пасмурного варианта — и так достаточно темно.

Ночное видение — читерим по-честному

Чтобы не страдать от ночных штрафов, в игре будут приборы ночного видения и другие примочки для улучшения обзора. С ними можно частично или полностью избавиться от ночных минусов:

Умеренный пояс — Ночное видение
Умеренный пояс — Ночное видение

Погодные условия: от мелкого дождика до адских бурь

Кроме времени суток, в игре будет куча погодных эффектов. Они тоже влияют и на картинку, и на геймплей. Многие эффекты пока сырые, не забывайте про это.

Дождь (слабый и сильный)

В умеренных биомах часто идут дожди. Лёгкий дождик на бой не влияет, а вот сильный ливень или гроза сильно бьют по видимости:

Умеренный пояс — Дождь
Умеренный пояс — Дождь

Песчаная буря

В пустыне можно нарваться на песчаную бурю — сильный ветер поднимает тучи песка и пыли. Воевать в такой буре — сплошное мучение. Снижается не только видимость и точность, но даже скорость передвижения:

Пустыня — Песчаная буря
Пустыня — Песчаная буря

Метель

Метель — это как песчаная буря, только со снегом и льдом. Видимость никакая, точность хромает, двигаться тяжело.

Метель
Метель

Дополнительные эффекты окружающей среды

В игровом мире будет ещё больше интересных эффектов на поле боя:

  • В жару лазерное оружие быстрее перегревается;
  • В холоде, наоборот, энергетическое оружие лучше охлаждается;
  • На других планетах могут быть более экзотические опасности — энергетические поля, влияющие на работу оружия, или пониженная гравитация.

На этом сегодня всё. Предыдущие дневники можно найти тут.

28
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
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Выглядит очень неплохо, даже буду следить за развитием игры

3
K.G.B

Смена суток было в warcarft 3, погода и катаклизмы в C&C Tiberium Sun. Но потом стратегии чёт заглохли, хотя добавление таких эффектов, как смена времени и погода, а так же катаклизмы, я ожидал от их продолжений. Warcraft 4 это мифология C&C3 ничего такого не было, хотя я ожидал

3
Лицо со шрамом

Смены времени суток и погоды в стратегиях я еще не видел

1
SadSuccub

Age of Empires IV, Stronghold: Warlords, Frostpunk, Warzone 2100, Banished, RimWorld, Cities Skylines, Simcity, Going Medieval, Farthest Frontier.

-1
Лицо со шрамом SadSuccub

симсити это более менеджмент , но я к своему стыду ни в одну игру из этого списка не играл кроме Warzone 2100 на PS1 , но не помню там смены времени суток в реальном времени

0
Dimitry Arsenev

Я хз что это, но выглядит так посредственно. Жанры пугают ещё сильнее - выглядит как реал тайм, заявлено как пошаговая. Для ограниченной публики - очень ограниченной. Эх, нормальных стратегий давно не было.

0
StormX07
Эх, нормальных стратегий давно не было.

Создатели хороших стратегий не столь богаты и их не так много.

Я так понимаю вы про RTS sci-fi стратегии, .и не про WW2 войну.

Вот игра Tempest Rising - выходит 24 апреля , не пошаговая

Ну и пожалуй все что вспомнил, хотя сам играю в старую coh2 , там

есть Cover System, которая мне в онлайн мультиплеер больше подходит. хотя я бы не отказался от такой же игры в Sci-Fi сеттинге.

Если говорить о всех сеттингах RTS которые выйдут в 2025г

Tempest Rising - выходит 24 апреля

The Scouring

ZeroSpace

Global Conflagration

0