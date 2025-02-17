В Menace нельзя просто набить опыт и стать крутым - разработчики рассказали о системе военной карьеры

Вышел уже девятый по счёту дневник разработчика игры Menace, и в нём нам рассказали про прокачку персонажей. И оказывается, что вместо того, чтобы просто набивать уровни, вы сами решаете, кого и когда повышать по службе. За каждую миссию дают специальные очки повышения — их можно потратить на развитие командиров и пилотов.

За что дают очки

И вот что важно: очки повышения капают даже если вы облажались на задании. В отличие от каких-то там компонентов OCI, которые просто сгорают при провале. Кстати, на количество очков влияет куча всего: и сколько ресурсов потратили, и скольких бойцов потеряли, и насколько быстро справились. Ну и конечно, если случайно задели гражданских или разнесли пол-города — это тоже учтут при подсчёте.

Система званий и повышений

В игре предусмотрено 8 уровней званий: от младшего капрала (первый уровень) до мастер-сержанта (восьмой уровень). А вот система повышений устроена так: каждое следующее продвижение по службе обходится дороже предыдущего. Это должно подталкивать игроков развивать разных персонажей, а не вкладывать все ресурсы в одного «суперсолдата».

Также в игре предусмотрена и механика возвращения — можно нанимать новых бойцов и повышать их в звании, позволяя со временем догнать ветеранов. А если командир не оправдал надежд, его всегда можно понизить в звании. Правда, вернётся лишь небольшая часть потраченных очков, да и сам боец не обрадуется такому решению.

Способности на любой вкус

Каждый командир отряда и пилот имеет собственное дерево способностей. В игре есть два типа умений: уникальные, которые автоматически открываются только конкретному персонажу, и обычные, встречающиеся в разных деревьях, но с уникальными комбинациями для каждого бойца. Сейчас в игре больше 40 разных способностей, не считая уникальных для каждого персонажа. И разработчики обещают подкинуть ещё.

Что касается структуры, то дерево разделено на четыре уровня. Для открытия высших ступеней нужно накопить определённое общее количество способностей, причём неважно, какого они уровня.

А вот ещё момент — высокоуровневые навыки необязательно мощнее остальных, иногда они просто открывают новые возможности.