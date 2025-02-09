Ваш корабль - ваши правила: создатели Menace рассказали о возможностях улучшения боевого крейсера

Создатели тактической игры Menace рассказали, как именно игроки будут прокачивать свой боевой крейсер.

В Menace вашей базой станет ударный крейсер «Импульс». По сути, это целая космическая военная база, где отряды отдыхают после боёв, чинят технику и готовятся к новым заданиям. Именно отсюда вы будете планировать операции и отправлять бойцов на задания в самые опасные уголки системы Вейбэк.

Прокачка корабля

Чтобы сделать «Импульс» ещё мощнее, авторы игры придумали систему УБП — улучшений боевого потенциала. У вас будет 10 слотов под разные примочки:

3 под электронику (всякие сканеры и системы наблюдения)

3 под оружие (от ракет до орбитальных бомбардировок)

4 под улучшения корпуса (медотсеки, ремонтные отсеки и прочее)

Всего в игре будет около 50 разных улучшений. И самое интересное — одинаковые штуки можно ставить по несколько раз. Так что если захочется быстрее лечить отряды, то можно будет влепить пару дополнительных медотсеков. Если же понадобится больше данных о враге, то тогда стоит нацепить несколько сканеров.

Как открывать новые улучшения

В самом начале игры у вас будет доступ лишь к базовым улучшениям — ракетный удар, простенький медотсек, базовые сканеры, ремонтный отсек и поддержка с воздуха. Чтобы получить что-то посерьёзнее, придётся повозиться.

Во-первых, нужно подружиться с местными фракциями — помогать им, выполнять их задания. Чем больше они вам доверяют, тем более совершенными технологиями готовы поделиться. Только учтите, что если вы потеряете их доверие, то останетесь без всех этих примочек.

Ну и во-вторых, понадобятся «компоненты» — специальные ресурсы для установки улучшений. Их дают за успешное выполнение целых операций, а не отдельных миссий.

Что умеют улучшения

Часть улучшений работает постоянно — например, усиливают броню или ускоряют ремонт. Но самое веселье начинается в бою. Можно вызвать авиаудар, поставить дымовую завесу, сбросить припасы или даже заминировать территорию с воздуха.

Правда, такие способности требуют подготовки — обычно уходит целый ход от вызова до удара. Тут главное грамотно всё спланировать. Например, сначала прижать врага огнём, чтобы не успел убежать из-под удара.

Кстати, каждое установленное УБП позволяет использовать свою способность один раз за бой. Установка нескольких одинаковых улучшений даёт возможность применять способность несколько раз.

На этом сегодня всё. Предыдущие дневники можно найти тут.