Авторы "Русов против ящеров" анонсировали "МурЗавод" - симулятор завода с котиками

Разработчики из Smola Game Studio, известные по экшену «Русы против Ящеров», представили свой новый проект — «МурЗавод», симулятор завода с котиками. Игрокам предстоит автоматизировать производственные линии в ограниченном пространстве, чтобы минимизировать ручной — или лаповый — труд пушистых работников. Концепция напоминает любителям Satisfactory и Factorio о любимых механиках строительства и оптимизации.

Помимо налаживания производства, пользователи должны следить за самочувствием котиков: они могут недовольствовать условиями труда, зарплатой или случайно ломать и съедать товар заказчика. Разработчики обещают типичные «котячьи» проблемы, которые добавляют игре юмора и хаоса.

«МурЗавод» запланирован к выходу в 2026 году и обещает сочетать элементы управления, стратегии и очаровательного пушистого хаоса.