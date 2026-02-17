Авторы "Русов против ящеров" анонсировали "МурЗавод" - симулятор завода с котиками

Разработчики из Smola Game Studio, известные по экшену «Русы против Ящеров», представили свой новый проект — «МурЗавод», симулятор завода с котиками. Игрокам предстоит автоматизировать производственные линии в ограниченном пространстве, чтобы минимизировать ручной — или лаповый — труд пушистых работников. Концепция напоминает любителям Satisfactory и Factorio о любимых механиках строительства и оптимизации.
Помимо налаживания производства, пользователи должны следить за самочувствием котиков: они могут недовольствовать условиями труда, зарплатой или случайно ломать и съедать товар заказчика. Разработчики обещают типичные «котячьи» проблемы, которые добавляют игре юмора и хаоса.
«МурЗавод» запланирован к выходу в 2026 году и обещает сочетать элементы управления, стратегии и очаровательного пушистого хаоса.
С лапками уже не прокатит.
Ох, не стал бы я на месте того кота в ручье у завода ловить рыбу)
я тут недавно узнал что в стиме можно удалить любую игру с аккаунта и как раз удалил мусор в виде ящеров который брал по приколу как то за 15р
Фига они дымят: никакой заботы об экологии!
Не удивлюсь, если окажется, что коты до трудоустройства на завод были людьми.
Вообще таких игр в гугломаркете тонны и никто их не анонсирует.
Нафига этим так позориться? Новое слово в жанре?
- Вы рыбов показываете?
- Играем...
- Красивое.