Коты у станков: стартовало закрытое тестирование "МурЗавода" от авторов "Русы против Ящеров"

Студия Smola Game Studio объявила о начале закрытого тестирования необычного симулятора производства «МурЗавод». Игра находится на ранней стадии разработки, однако команда уже готова собирать отзывы игроков.
Подать заявку можно через Steam — разработчики обещают рассматривать их в течение недели. При этом участникам разрешили делиться впечатлениями, а блогерам — свободно стримить игровой процесс.
В «МурЗаводе» пользователям предстоит управлять коллективом котов, которые пытаются наладить производство в мрачном будущем на грани катастрофы. Игрокам нужно будет распределять задачи и развивать предприятие в условиях кризиса.
Анонс проекта состоялся в феврале, а релиз намечен на 2026 год. Авторы рассчитывают доработать игру с учётом отзывов сообщества.
Котики сделают из мрачного будущего мурчачное.
А можно будет смотреть как кота на токарник намотает потому что рукава висели?