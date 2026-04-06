МурЗавод 2026 г.
Инди, Менеджер, Строительство, Песочница
6.2 17 оценок

Коты у станков: стартовало закрытое тестирование "МурЗавода" от авторов "Русы против Ящеров"

butcher69

Студия Smola Game Studio объявила о начале закрытого тестирования необычного симулятора производства «МурЗавод». Игра находится на ранней стадии разработки, однако команда уже готова собирать отзывы игроков.

Подать заявку можно через Steam — разработчики обещают рассматривать их в течение недели. При этом участникам разрешили делиться впечатлениями, а блогерам — свободно стримить игровой процесс.

В «МурЗаводе» пользователям предстоит управлять коллективом котов, которые пытаются наладить производство в мрачном будущем на грани катастрофы. Игрокам нужно будет распределять задачи и развивать предприятие в условиях кризиса.

Анонс проекта состоялся в феврале, а релиз намечен на 2026 год. Авторы рассчитывают доработать игру с учётом отзывов сообщества.

Комментарии:  3
КолоборантиТеррорист

пырвые звоночки, потом студотряды, собрание пионеров, фильмы карьера Димы Горина в ФТС который надбавку попросил за сверхурочные в мирное время, сидел на посту под мирным небом СВО. еще и пенсию правоохранителя потом подавай, позор.

FairUlu

Котики сделают из мрачного будущего мурчачное.

ojibra_6y3oba

А можно будет смотреть как кота на токарник намотает потому что рукава висели?