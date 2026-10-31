Симулятор производства с котами-работниками "МурЗавод" выйдет 27 ноября

«МурЗавод» была анонсирована зимой и готовилась к релизу в течение 2026 года. За восемь месяцев с момента анонса планы не изменились: игра поступит в продажу 27 ноября на ПК в Steam и VK Play. Анонс сопровождался новым обзорным геймплейным трейлером.

По сюжету после ядерной и климатической катастрофы люди передают управление планетой ИИ и оказываются под угрозой вымирания из-за голода. Спасать человечество будут мурзаводы, где в качестве работников выступают обычные коты.

Игрокам предстоит следить за настроением котовчан — иначе они «взорвут, утопят в грязи или спалят всё, что вы до этого построили». Коты ведут себя как коты: играют с коробками, едят с конвейера, дерутся друг с другом.

Разработчики обещают смесь Factorio, Overcooked и The Sims, кампанию на 18 уровней, свободный режим, более 15 пород котов, автоматизацию «лапкового труда», повествование через внутриигровое радио и полную поддержку русского языка.