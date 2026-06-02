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МурЗавод 2026 г.
Инди, Менеджер, Строительство, Песочница
6.2 17 оценок

В Steam состоялся релиз демоверсии симулятора автоматизации фабрики МурЗавод

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Разработчики из Smola Game Studio выпустили бесплатную демоверсию своего проекта МурЗавод, также известного под названием MeowFactory. Игрокам предстоит взять на себя обязанности управляющего фабрикой, где в качестве сотрудников выступают коты.

На данном этапе пользователям доступны обучающий режим и 3 стартовых уровня, которые знакомят с базовым игровым процессом. Полноценный релиз игры запланирован на 2026 год. В финальной версии разработчики обещают представить полноценную кампанию из более чем 15 уровней-головоломок, а также свободный режим и режим испытаний. Выход полной версии игры ожидается в течение ближайших нескольких месяцев.

Игровой процесс МурЗавод сочетает элементы стратегии, симулятора и менеджмента. Игрокам необходимо автоматизировать производство, грамотно распределять оборудование на ограниченной площади и соединять станки конвейерными лентами. В процессе управления фабрикой важно следить за настроением кошачьего персонала, условиями труда и размером заработной платы. Недовольные сотрудники могут устроить забастовку, пожар или сломать оборудование. Кроме того, игрокам придется оберегать пушистых рабочих от производственного травматизма и контролировать, чтобы они не съедали сырье.

Для запуска демоверсии на персональных компьютерах в минимальных системных требованиях указаны операционная система Windows 10, 4-ядерный процессор с частотой 1.7 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 950 или AMD Radeon R9 380. Для установки проекта потребуется 3 ГБ свободного места на накопителе.

В рекомендованных системных требованиях значатся операционная система Windows 11, 4-ядерный процессор с частотой 2.9 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
TheSkoofLord

:))

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FairUlu

Капиталисты заставили даже котиков работать.

Dart_Zero

Ну вот молодцы. Сначала демка и потом релиз, а не бесконечные сранние доступы