В Steam состоялся релиз демоверсии симулятора автоматизации фабрики МурЗавод

Разработчики из Smola Game Studio выпустили бесплатную демоверсию своего проекта МурЗавод, также известного под названием MeowFactory. Игрокам предстоит взять на себя обязанности управляющего фабрикой, где в качестве сотрудников выступают коты.

На данном этапе пользователям доступны обучающий режим и 3 стартовых уровня, которые знакомят с базовым игровым процессом. Полноценный релиз игры запланирован на 2026 год. В финальной версии разработчики обещают представить полноценную кампанию из более чем 15 уровней-головоломок, а также свободный режим и режим испытаний. Выход полной версии игры ожидается в течение ближайших нескольких месяцев.

Игровой процесс МурЗавод сочетает элементы стратегии, симулятора и менеджмента. Игрокам необходимо автоматизировать производство, грамотно распределять оборудование на ограниченной площади и соединять станки конвейерными лентами. В процессе управления фабрикой важно следить за настроением кошачьего персонала, условиями труда и размером заработной платы. Недовольные сотрудники могут устроить забастовку, пожар или сломать оборудование. Кроме того, игрокам придется оберегать пушистых рабочих от производственного травматизма и контролировать, чтобы они не съедали сырье.

Для запуска демоверсии на персональных компьютерах в минимальных системных требованиях указаны операционная система Windows 10, 4-ядерный процессор с частотой 1.7 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 950 или AMD Radeon R9 380. Для установки проекта потребуется 3 ГБ свободного места на накопителе.

В рекомендованных системных требованиях значатся операционная система Windows 11, 4-ядерный процессор с частотой 2.9 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700.