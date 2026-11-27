Smola Game Studio выпустила стратегию-симулятор MeowFactory о строительстве фабрик, автоматизации производственных линий, управлении пространством и обучении котов-рабочих.
Действие разворачивается в будущем после ядерной и климатической катастрофы: люди утратили возможность работать на предприятиях, поэтому производство предстоит восстановить силами кошек.
Игроку в роли руководителя фабрики нужно соединять машины конвейерами, налаживать выпуск товаров и удовлетворять потребности людей, сокращая ручной труд.
MeowFactory уже доступна на ПК.