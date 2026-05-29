Meowstery Wisp меняет правила социальной дедукции: никто не выбывает до финала ритуала

На презентации Insider Gaming показали новые детали Meowstery Wisp — необычной 2D-игры в жанре социальной дедукции, которая планируется к выходу в раннем доступе в июне 2026 года. И уже сейчас видно, что проект пытается уйти от привычной формулы «вычисли предателя и вылети из матча», делая ставку на более сложную и затяжную структуру напряжения.

Главное отличие — отсутствие раннего выбывания. В отличие от классических игр вроде Among Us, где игроки быстро покидают сессию, здесь все участники остаются до самого конца и продолжают влиять на происходящее вплоть до финальной фазы «Ритуала». Такой подход, честно говоря, может радикально изменить темп жанра: вместо резких выпадений и коротких драм игроки получают накопительное напряжение.

Игровой цикл состоит из двух ключевых этапов. Сначала идет фаза исследования в реальном времени, затем аналитическая стадия, где участники пытаются сопоставить факты, и только после этого — финальный Ритуал. Такой формат ближе к настольным детективным играм, чем к привычным онлайн-сессиям.

Отдельного внимания заслуживает система скрытых ролей. Детективы должны собрать пять артефактов, шпион — саботировать процесс, а оккультист — манипулировать самим ритуалом ради победы. В итоге игра превращается не просто в поиск «предателя», а в многоуровневую социальную стратегию с пересекающимися целями.

Дополняет всё это эстетика: уютная, но тревожная викторианская атмосфера с элементами паранойи и загадок. Такой визуальный контраст — «милое» против «жуткого» — уже сам по себе усиливает напряжение, и, возможно, именно это станет сильнейшей стороной проекта.

Разработкой занимается инди-команда DMT Games, которая подчёркивает ручной подход и отказ от генеративного ИИ в производстве контента. В эпоху, когда многие студии идут в автоматизацию, это звучит почти как декларация старой школы — и выглядит довольно принципиально.