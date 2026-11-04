Косите врагов и зажигайте на танцполе: бесплатная демо-версия Meowzic Survivor уже в Steam!

Демо-версия «Meowzic Survivor» от известного игрового блогера 女王盐 (Queen Salt) уже доступна в Steam!

«Meowzic Survivor» — роглайк в духе survivor-like, тесно переплетённый с электронной музыкой. Открывайте новых котов и отбивайтесь от волн врагов в мире пиксельного неона и электронных битов. Покорите Вселенную танцем!

Твоё оружие — твоя музыка

У каждого оружия есть собственный музыкальный фрагмент, а его атаки идеально попадают в ритм. Собранный вами билд — это и есть ваша личная игровая музыка.

Фоновую музыку каждого забега выбираете вы сами!

Электронная музыка на любой вкус

Несколько наборов треков: они не только меняют интенсивность боя, но и открывают совершенно иные музыкальные стили.

У каждого уровня свой стиль и собственный набор треков — от Techno до House найдётся то, что вам по душе!

Мини-ритм-игра: высвободите силу FEVER

Собирайте ноты на поле боя и с помощью FEVER активируйте мощные временные эффекты.

В состоянии FEVER запускается мини-ритм-игра — жмите клавиши в такт музыке!

Чем дальше, тем сильнее: таланты вне забега

Система талантов навсегда усиливает боевую мощь котов, а у каждого персонажа-кота есть собственный рост характеристик.

Встроенная отправка котов приносит ресурсы, пока вы не играете, — качайтесь без гринда.

Особенности демо-версии

·6 милых котов — шесть разных обликов, которые можно открыть

·18 уникальных видов оружия со своей музыкой, 4+ набора треков

·1 полноценный уровень и уникальный босс

·Испытания разной сложности, режим ремиксов и бесконечный режим

·Свободная застройка базы: декор и функциональные постройки

·Отправка котов: ресурсы за офлайн-время

·Музыкальный плеер: наслаждайтесь миксами

·И другие скрытые секреты

Добавляйте игру в список желаемого!