Косите врагов и зажигайте на танцполе: бесплатная демо-версия Meowzic Survivor уже в Steam!

Демо-версия «Meowzic Survivor» от известного игрового блогера 女王盐 (Queen Salt) уже доступна в Steam!
«Meowzic Survivor» — роглайк в духе survivor-like, тесно переплетённый с электронной музыкой. Открывайте новых котов и отбивайтесь от волн врагов в мире пиксельного неона и электронных битов. Покорите Вселенную танцем!
Твоё оружие — твоя музыка
У каждого оружия есть собственный музыкальный фрагмент, а его атаки идеально попадают в ритм. Собранный вами билд — это и есть ваша личная игровая музыка.
Фоновую музыку каждого забега выбираете вы сами!
Электронная музыка на любой вкус
Несколько наборов треков: они не только меняют интенсивность боя, но и открывают совершенно иные музыкальные стили.
У каждого уровня свой стиль и собственный набор треков — от Techno до House найдётся то, что вам по душе!
Мини-ритм-игра: высвободите силу FEVER
Собирайте ноты на поле боя и с помощью FEVER активируйте мощные временные эффекты.
В состоянии FEVER запускается мини-ритм-игра — жмите клавиши в такт музыке!
Чем дальше, тем сильнее: таланты вне забега
Система талантов навсегда усиливает боевую мощь котов, а у каждого персонажа-кота есть собственный рост характеристик.
Встроенная отправка котов приносит ресурсы, пока вы не играете, — качайтесь без гринда.
Особенности демо-версии
·6 милых котов — шесть разных обликов, которые можно открыть
·18 уникальных видов оружия со своей музыкой, 4+ набора треков
·1 полноценный уровень и уникальный босс
·Испытания разной сложности, режим ремиксов и бесконечный режим
·Свободная застройка базы: декор и функциональные постройки
·Отправка котов: ресурсы за офлайн-время
·Музыкальный плеер: наслаждайтесь миксами
·И другие скрытые секреты
Добавляйте игру в список желаемого!
Кстати совет маркетологам игроделов. Все-таки иногда дабы выделится будьте ближе к народу. Не используйте лапшу в маркетинговых материалах типа "бесплатная демо-версия". Это позволит вам отличится от потока ваших коллег...