Состоялся релиз версии 1.0 экономической стратегии Mercantisle

Независимая студия Forbidden Oak Games Limited сообщила о выходе финальной версии симулятора поселения Mercantisle. Проект покинул стадию раннего доступа 18 марта 2026 года и теперь доступен всем пользователям в цифровом магазине Steam.

Игра представляет собой симулятор развивающегося мира с глубокой экономической моделью. В Mercantisle неигровые персонажи ведут самостоятельную жизнь. Они осваивают различные навыки, открывают собственные предприятия и торгуют в условиях симуляции свободного рынка. Пользователям предлагается начать свой путь с 1 скромного дома и развить поселение до крупной торговой сети. Игроки могут собирать ресурсы, создавать предметы и экспериментировать с экономическими идеями, настраивая налоги и систему базового дохода.

Для запуска Mercantisle потребуется компьютер с операционной системой Windows 10, процессор уровня Intel i5 2500, видеокарта с 4 гигабайтами памяти, 8 гигабайт оперативной памяти и 1 гигабайт свободного пространства на накопителе.