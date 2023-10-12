Ролевая тактическая игра Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf выйдет на ПК в 2024 году ©

Издательство Flyhigh Works и разработчики RideonJapan и Esquadra выпустят ролевую тактическую игру Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf для ПК через Steam в 2024 году по цене 2 200 иен, объявили компании.

Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf впервые вышла на Switch 9 февраля в Японии, а 19 апреля - на PlayStation 5 и PlayStation 4. В мире версия для Switch вышла 27 апреля. Версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 уже доступны по всему миру.

Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf - ролевая тактическая игра-симулятор, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире. Сражения происходят на картах с перепадами высот, где расположение персонажей спереди, сзади и сбоку от вражеских отрядов вполне может определить исход каждого боя. Эффекты поддержки зависят от расположения союзных персонажей, что позволяет игрокам получать удовольствие от стратегических маневров. Игрокам предоставляется большая свобода в развитии персонажа, например, приобретение и усиление навыков, смена класса за счет очков навыков, полученных в бою.