Merchant Miles: станьте торговцем, который наживается на дефиците и умеет заключать выгодные сделки

Пока одни ищут сокровища в подземельях, другие зарабатывают состояние куда более мирным способом — покупают дёшево, продают дорого и вовремя уезжают туда, где их товар особенно востребован. Merchant Miles предлагает примерить роль странствующего торговца в уютной экономической стратегии, где успех зависит не только от ассортимента, но и от умения читать рынок, выбирать маршруты и договариваться с покупателями. Свежий трейлер знакомит с основными механиками игры, а бесплатная демоверсия уже доступна в Steam.

Каждое утро игрокам предстоит изучать цены, читать новости, прислушиваться к слухам и выяснять, какие товары понадобятся жителям следующего города. Затем нужно загрузить повозку, не забывая об ограниченном пространстве и бюджете, и отправиться в путь. В разных поселениях стоимость одних и тех же товаров отличается: то, что сегодня продаётся почти за бесценок, завтра может принести солидную прибыль.

На рынке торговля превращается в отдельное испытание. Можно самостоятельно устанавливать цены, торговаться с покупателями, принимать предложения ради быстрой прибыли или рискнуть и потребовать больше. Контракты и удачные сделки помогут укрепить репутацию, а отчёты в конце дня позволят оценить результаты и спланировать следующую поездку.

Merchant Miles разрабатывает независимый автор Tyco из Typical Tuesday Games. Полноценный выход игры запланирован в раннем доступе Steam на 19 января 2027 года. До этого можно испытать торговую хватку в демоверсии и решить, получится ли превратить скромную повозку в процветающий бизнес.