Научно-фантастическая игра по управлению колонией Mercury Fallen выходит из раннего доступа 22 августа

Сегодня компания Nitrous Butterfly объявила, что 22 августа 2023 г. из раннего доступа выйдет научно-фантастическая игра по управлению колониями Mercury Fallen. Крупное обновление контента для Mercury Fallen завершает основную сюжетную кампанию, а также добавляет новые миссии, постройки, ресурсы, достижения и многое другое. Обновление Planetary Repairs также будет включать изменения качества жизни, улучшения пользовательского интерфейса и исправления обнаруженных проблем.
Особенности Mercury Fallen:
- Выше и ниже: раскопайте, постройте и управляйте подземным сооружением, которое выходит на поверхность планеты. Отправляйте экспедиции, чтобы делать новые открытия.
- Сюжетная кампания: раскройте тайну древней цивилизации, работая над созданием постоянного поселения в чужом мире.
- Управление комнатами: постройте множество уникальных типов комнат, чтобы предоставлять различные услуги своим колонистам.
- Управление колонистами: управляйте рабочими ролями колонистов, расписанием, обучением и многим другим. Каждый колонист обладает уникальным набором личных качеств и причуд.
- Исследования и разработки: Управляйте приобретением и производством многочисленных ресурсов, открывая новые открытия и исследуя новые технологии.
- Роботы и транспортные средства: создавайте роботов и наземные транспортные средства, чтобы помочь в разведке, транспортировке и сборе ресурсов.
- Поддержка моддинга: создавайте и используйте пользовательский контент через Steam Workshop, включая новые переводы, иллюстрации и функциональность.