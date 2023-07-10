Научно-фантастическая игра по управлению колонией Mercury Fallen выходит из раннего доступа 22 августа ©

Сегодня компания Nitrous Butterfly объявила, что 22 августа 2023 г. из раннего доступа выйдет научно-фантастическая игра по управлению колониями Mercury Fallen. Крупное обновление контента для Mercury Fallen завершает основную сюжетную кампанию, а также добавляет новые миссии, постройки, ресурсы, достижения и многое другое. Обновление Planetary Repairs также будет включать изменения качества жизни, улучшения пользовательского интерфейса и исправления обнаруженных проблем.

Особенности Mercury Fallen: