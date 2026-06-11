Море тайн и мёртвых капитанов: The Mermaid Mask выйдет 16 июля - детектив готовит подводную загадку

SFB Games объявила дату выхода The Mermaid Mask — продолжения нашумевшего детектива Tangle Tower. Игра выйдет 16 июля на PS5, Switch 2, Switch и PC через Steam. Демоверсия уже доступна на ПК, позволяя заранее оценить новую загадку от авторов серии.

События разворачиваются в мрачном рыбацком городке Силкверм-он-Си, где капитан Магнус Мортуга найден мёртвым в запертой комнате. Без оружия, но с загадочным древним котлом, внутри которого остались лишь следы неизвестного происхождения. Игрокам предстоит вместе с детективом Гримуаром и его напарницей Салли распутать дело, которое, по описанию разработчиков, «бросает вызов логике».

Как и Tangle Tower, проект делает ставку на эксцентричных персонажей, полностью озвученные сцены и ручную анимацию. В The Mermaid Mask сохранится фирменный баланс между мрачной детективной историей и лёгким британским юмором, а головоломки станут ещё более многоуровневыми.

Особый интерес вызывает и актёрский состав: к уже знакомым героям присоединились голоса из Hades II, Baldur’s Gate III и других крупных проектов. Всё это дополняет атмосферу «подводного нуара», где каждая деталь может оказаться ключом к разгадке.