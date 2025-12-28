Для симулятора пьяных девушек Merry Bunny Garden вышел важный патч, добавляющий возможность заглядывать под юбки

Компания-разработчик qureate выпустила важное обновление 1.0.2 для симулятора подвыпивших девушек Merry Bunny Garden. Патч, получивший название "Ветерок", вносит значительные изменения в игровой процесс.
В разделе "Примерочная" появилась новая интерактивная опция. Игроки теперь могут устроить легкий ветерок, который динамически взаимодействует с одеждой персонажей. Как указано в описании обновления "включите и посмотрите, что произойдет с юбкой…"
Merry Bunny Garden является спин-оффом популярного симулятора свиданий Bunny Garden. После бурного вечера трем подвыпившим девушкам - Кане, Рин и Миуке - предстоит опасное путешествие домой. Игроку необходимо контролировать нетвердо стоящих на ногах героинь, помогая им избегать ловушек и препятствий на пути. В данный момент игру можно купить со скидкой 20%.
Хорошие патчи, вот бы на все игры такие выходили
Дрочелло!
Уже попробовал игру. Из достоинств игра запустилась у меня на core2, дальше пока не понял, или надо ждать руссификатор или сходить в магазин за сакэ.
Действительно важный патч. Как мы жили раньше без него и этой игры в целом? 😁🤦♂️
почему сразу нельзя было это сделать? 😀
блин. это не тот симулятор о чем я подумал 😂😂😳
Хорнево без хорнева. Вот так прогрев. И без блевотных поцелуев
добавил в закладки 👌
Не то слово на сколько важный этот патч!
Люблю этот сайт. Без него я даже бы не узнал о существовании 90% игр и о том, что в них можно заглядывать под юбки и в трусы. Это что за игра вообще?