ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
MERRY BUNNY GARDEN 08.10.2025
Инди, Другой симулятор, Для взрослых 18+, От третьего лица
4.8 8 оценок

Для симулятора пьяных девушек Merry Bunny Garden вышел важный патч, добавляющий возможность заглядывать под юбки

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания-разработчик qureate выпустила важное обновление 1.0.2 для симулятора подвыпивших девушек Merry Bunny Garden. Патч, получивший название "Ветерок", вносит значительные изменения в игровой процесс.

В разделе "Примерочная" появилась новая интерактивная опция. Игроки теперь могут устроить легкий ветерок, который динамически взаимодействует с одеждой персонажей. Как указано в описании обновления "включите и посмотрите, что произойдет с юбкой…"

Merry Bunny Garden является спин-оффом популярного симулятора свиданий Bunny Garden. После бурного вечера трем подвыпившим девушкам - Кане, Рин и Миуке - предстоит опасное путешествие домой. Игроку необходимо контролировать нетвердо стоящих на ногах героинь, помогая им избегать ловушек и препятствий на пути. В данный момент игру можно купить со скидкой 20%.

41
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Хорошие патчи, вот бы на все игры такие выходили

6
Neikxi

Дрочелло!

3
yariko ookami

Уже попробовал игру. Из достоинств игра запустилась у меня на core2, дальше пока не понял, или надо ждать руссификатор или сходить в магазин за сакэ.

2
Gang Bangins

Действительно важный патч. Как мы жили раньше без него и этой игры в целом? 😁🤦‍♂️

1
Леший3

почему сразу нельзя было это сделать? 😀

Леший3

блин. это не тот симулятор о чем я подумал 😂😂😳

Milvago

Хорнево без хорнева. Вот так прогрев. И без блевотных поцелуев

пекабир

добавил в закладки 👌

tesla707

Не то слово на сколько важный этот патч!

Владимир Дизель

Люблю этот сайт. Без него я даже бы не узнал о существовании 90% игр и о том, что в них можно заглядывать под юбки и в трусы. Это что за игра вообще?