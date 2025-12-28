Для симулятора пьяных девушек Merry Bunny Garden вышел важный патч, добавляющий возможность заглядывать под юбки

Компания-разработчик qureate выпустила важное обновление 1.0.2 для симулятора подвыпивших девушек Merry Bunny Garden. Патч, получивший название "Ветерок", вносит значительные изменения в игровой процесс.

В разделе "Примерочная" появилась новая интерактивная опция. Игроки теперь могут устроить легкий ветерок, который динамически взаимодействует с одеждой персонажей. Как указано в описании обновления "включите и посмотрите, что произойдет с юбкой…"

Merry Bunny Garden является спин-оффом популярного симулятора свиданий Bunny Garden. После бурного вечера трем подвыпившим девушкам - Кане, Рин и Миуке - предстоит опасное путешествие домой. Игроку необходимо контролировать нетвердо стоящих на ногах героинь, помогая им избегать ловушек и препятствий на пути. В данный момент игру можно купить со скидкой 20%.