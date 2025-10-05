ЧАТ ИГРЫ
MERRY BUNNY GARDEN TBA
Инди, Другой симулятор, Для взрослых 18+, От третьего лица
7 1 оценка

На ПК и Nintendo Switch выйдет Merry Bunny Garden - симулятор пьяных женщин

Simple Jack Simple Jack

Игра будет доступна в российском Steam без перевода на русский язык

В октябре запланирован релиз Merry Bunny Garden — игры, где нужно помочь пьяной девушке дойти до дома. Разработчики обещают много интересного контента и необычный геймплей.

+ ещё 1 картинка

В Merry Bunny Garden геймерам предстоит взять под контроль девушку, которая слегка перебрала с алкоголем. Основные задачи в игре — дойти до дома, уклоняться от препятствий и проезжающих мимо машин. Попутно геймерам нужно собирать... трусы.

Авторы Merry Bunny Garden обещают хардкорные уровни, мини-игры и множество костюмов, которые можно открывать. В адвенчуре реализована поддержка геймпада. Релиз запланирован на 9 октября на ПК и Nintendo Switch без перевода на русский язык.

Комментарии:  18
ant 36436

Доказательство что дно Свича от дна Стима не отличается, просто дороже.

Antoha TS

с хентаем? ведь всем известно что пьяная женщина варенику не хозяйка)

0x0101

Как то на день города после гулянки на площади, коллега с работы попросила проводить её подвыпившую подругу, типа по пути. Уже ночь, автобусы не ходят, такси ждать больше часа, либо платить в 10 раз больше. Я 3 километра офигевал над ней, полезла на светофор, упала, пела, плакала, бегала кругами, лежала по середине дороги. 100 раз пожалел, что согласился.

Raphtallia

Надо было взять на руки и отнести девушку домой. Эх вы... мужики.

AdriftDylan

Был подобный случай с одной коллегой на прошлой работе.Решила свою днюху отметить и с пары коктейлей улетела в слюни,так ей ещё ехать далеко.Пришлось мне ей такси за свой счет вызывать))

Neko-Aheron
Разработчики описывают контент так:・All characters in this game are 21 years of age or older.・The content is not suitable for all ages, as some of the girls wear revealing outfits and swimsuits, and some of them drink alcohol.・The content is not sexually explicit, but may not be suitable for viewing in the workplace due to scenes in which undergarments are visible.

Ну и в чем смысл?

smallhell

Как говорится:
Боже, какое гумно... Дайте больше.

Только нужна либо настоящая интересная игровая механика, либо хороший юмор.

Raphtallia

Мда, игры которые мы заслужили...

AdriftDylan

Пьяная баба пилотке не хозяйка

Олег Шандер

Такое мы... эээ...

Рикочико

А вы говорите Свич плохая платформа.

AndralStormborn

Как говорили древние римляне: "Femina in vino non curator vagina "

