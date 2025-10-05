На ПК и Nintendo Switch выйдет Merry Bunny Garden - симулятор пьяных женщин

Игра будет доступна в российском Steam без перевода на русский язык

В октябре запланирован релиз Merry Bunny Garden — игры, где нужно помочь пьяной девушке дойти до дома. Разработчики обещают много интересного контента и необычный геймплей.

В Merry Bunny Garden геймерам предстоит взять под контроль девушку, которая слегка перебрала с алкоголем. Основные задачи в игре — дойти до дома, уклоняться от препятствий и проезжающих мимо машин. Попутно геймерам нужно собирать... трусы.

Авторы Merry Bunny Garden обещают хардкорные уровни, мини-игры и множество костюмов, которые можно открывать. В адвенчуре реализована поддержка геймпада. Релиз запланирован на 9 октября на ПК и Nintendo Switch без перевода на русский язык.