На ПК и Nintendo Switch выйдет Merry Bunny Garden - симулятор пьяных женщин

Игра будет доступна в российском Steam без перевода на русский язык
В октябре запланирован релиз Merry Bunny Garden — игры, где нужно помочь пьяной девушке дойти до дома. Разработчики обещают много интересного контента и необычный геймплей.
В Merry Bunny Garden геймерам предстоит взять под контроль девушку, которая слегка перебрала с алкоголем. Основные задачи в игре — дойти до дома, уклоняться от препятствий и проезжающих мимо машин. Попутно геймерам нужно собирать... трусы.
Авторы Merry Bunny Garden обещают хардкорные уровни, мини-игры и множество костюмов, которые можно открывать. В адвенчуре реализована поддержка геймпада. Релиз запланирован на 9 октября на ПК и Nintendo Switch без перевода на русский язык.
Доказательство что дно Свича от дна Стима не отличается, просто дороже.
с хентаем? ведь всем известно что пьяная женщина варенику не хозяйка)
Как то на день города после гулянки на площади, коллега с работы попросила проводить её подвыпившую подругу, типа по пути. Уже ночь, автобусы не ходят, такси ждать больше часа, либо платить в 10 раз больше. Я 3 километра офигевал над ней, полезла на светофор, упала, пела, плакала, бегала кругами, лежала по середине дороги. 100 раз пожалел, что согласился.
Надо было взять на руки и отнести девушку домой. Эх вы... мужики.
Был подобный случай с одной коллегой на прошлой работе.Решила свою днюху отметить и с пары коктейлей улетела в слюни,так ей ещё ехать далеко.Пришлось мне ей такси за свой счет вызывать))
Ну и в чем смысл?
Как говорится:
Боже, какое гумно... Дайте больше.
Только нужна либо настоящая интересная игровая механика, либо хороший юмор.
Мда, игры которые мы заслужили...
Пьяная баба пилотке не хозяйка
Такое мы... эээ...
А вы говорите Свич плохая платформа.
Как говорили древние римляне: "Femina in vino non curator vagina "