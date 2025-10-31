Представлен Metacraft: Arena - шутер с элементами RPG, паркура и экономического симулятора

Студия-разработчик представила Metacraft: Arena, шутер с элементами RPG, паркура и экономического симулятора, который выйдет на PC, iOS и Android до конца 2025 года. Игра обещает отойти от традиционных меню и монотонного «гринда»: игроки сразу оказываются на своей базе и погружаются в миссии с конкретной целью.

Главная задача — развивать персонажа, захватывать территории и наращивать влияние, чтобы стать «королём сервера». PvE-режим позволяет добывать редкие ресурсы для улучшения снаряжения и базы, а PvP-мир требует защищать всё нажитое или нападать на других игроков ради добычи.

Metacraft: Arena предлагает динамичный геймплей без скучных повторов, с акцентом на завершённые игровые сессии: берёте контракт, выполняете задание, получаете награду и улучшаете базу. Каждый эпизод ощущается как полноценное приключение, а лишние элементы интерфейса и бесцельные перемещения убраны.

Разработчики обещают разнообразные соревновательные режимы, увлекательные игровые механики и поддержку русского языка. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam, чтобы не пропустить релиз. Metacraft: Arena стремится объединить шутер, RPG и экономическую стратегию в одном захватывающем мире.