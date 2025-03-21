Демоверсия научно-фантастического шутера Metal Eden выйдет на ПК и консолях 8 апреля

Reikon Games, известная благодаря экшену Ruiner, готовит к выпуску Metal Eden - брутальный шутер с киберпанковой стилистикой. 8 апреля игроки смогут попробовать демоверсию на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В демо будут включены две миссии:

Mission 0 - обучение основам механики и истории происхождения андроида ASKA, обладающего уникальной способностью возрождаться после смерти через "перепечатку" ядра.

Mission 1 - трудные боевые арены, система модулей для модификации персонажа и оружия.

Особенности игры:

Атмосферный киберпанковый мир с динамичными сражениями

Уникальная механика возрождения после смерти

Глубокая система улучшений персонажа и модификации оружия

Захватывающий сюжет о противостоянии андроида ASKA и корпоративного режима

Metal Eden обещает стать одной из самых ожидаемых игр мая, предлагая любителям жанра мрачный, стильный и хардкорный геймплей.

Демо будет доступно и после выхода самой игры, что позволит новым игрокам ознакомиться с механикой до покупки.

Релиз Metal Eden запланирован на 6 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.