Демоверсия научно-фантастического шутера Metal Eden выйдет на ПК и консолях 8 апреля

Reikon Games, известная благодаря экшену Ruiner, готовит к выпуску Metal Eden - брутальный шутер с киберпанковой стилистикой. 8 апреля игроки смогут попробовать демоверсию на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
В демо будут включены две миссии:
- Mission 0 - обучение основам механики и истории происхождения андроида ASKA, обладающего уникальной способностью возрождаться после смерти через "перепечатку" ядра.
- Mission 1 - трудные боевые арены, система модулей для модификации персонажа и оружия.
Особенности игры:
- Атмосферный киберпанковый мир с динамичными сражениями
- Уникальная механика возрождения после смерти
- Глубокая система улучшений персонажа и модификации оружия
- Захватывающий сюжет о противостоянии андроида ASKA и корпоративного режима
Metal Eden обещает стать одной из самых ожидаемых игр мая, предлагая любителям жанра мрачный, стильный и хардкорный геймплей.
Демо будет доступно и после выхода самой игры, что позволит новым игрокам ознакомиться с механикой до покупки.
Релиз Metal Eden запланирован на 6 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Это что копия дума
не просто клон дума а клон дума с сильной и независимой боевой киборг единицей в думе такого нет там потный скуф в скафандре...
А теперь объясни на нормальном языке, что ты этим хотел сказать
DOOM на минималках
Больше похоже на очередную онлайн дрочильню в скайфай обстановке чем на научно-фантастический шутер
Да не, метка стоит в Стиме "Для одного игрока", ни коопа, ни мультиплеера даже нет.
Бумеры радуются. Очередной унылый и скучный шутер для них.
Штопают однотипные игры как конвейер. все уже придумано ?
Выглядит круто. надеюсь кооператив есть
упд - а нет кооператива. Значит мимо.