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Metal Eden 06.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
6.4 35 оценок

Демоверсия научно-фантастического шутера Metal Eden выйдет на ПК и консолях 8 апреля

KoRnEr KoRnEr

Reikon Games, известная благодаря экшену Ruiner, готовит к выпуску Metal Eden - брутальный шутер с киберпанковой стилистикой. 8 апреля игроки смогут попробовать демоверсию на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В демо будут включены две миссии:

  • Mission 0 - обучение основам механики и истории происхождения андроида ASKA, обладающего уникальной способностью возрождаться после смерти через "перепечатку" ядра.
  • Mission 1 - трудные боевые арены, система модулей для модификации персонажа и оружия.

Особенности игры:

  • Атмосферный киберпанковый мир с динамичными сражениями
  • Уникальная механика возрождения после смерти
  • Глубокая система улучшений персонажа и модификации оружия
  • Захватывающий сюжет о противостоянии андроида ASKA и корпоративного режима

Metal Eden обещает стать одной из самых ожидаемых игр мая, предлагая любителям жанра мрачный, стильный и хардкорный геймплей.

Демо будет доступно и после выхода самой игры, что позволит новым игрокам ознакомиться с механикой до покупки.

Релиз Metal Eden запланирован на 6 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

26
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Light of Tfuth

Это что копия дума

6
Alex40001

не просто клон дума а клон дума с сильной и независимой боевой киборг единицей в думе такого нет там потный скуф в скафандре...

-2
Light of Tfuth Alex40001
не просто клон дума а клон дума с сильной и независимой боевой киборг единицей в думе такого нет там потный скуф в скафандре

А теперь объясни на нормальном языке, что ты этим хотел сказать

-1
CobraCoke1993

DOOM на минималках

1
Egik81

Больше похоже на очередную онлайн дрочильню в скайфай обстановке чем на научно-фантастический шутер

0
Jarvis666

Да не, метка стоит в Стиме "Для одного игрока", ни коопа, ни мультиплеера даже нет.

1
The Great Troll

Бумеры радуются. Очередной унылый и скучный шутер для них.

-1
Sneaky Pete

Штопают однотипные игры как конвейер. все уже придумано ?

-2
вупсич пупсич

Выглядит круто. надеюсь кооператив есть

упд - а нет кооператива. Значит мимо.

-7