Кинематографический трейлер научно-фантастического шутера Metal Eden отмечает его выход на ПК и консолях

Научно-фантастический шутер Metal Eden от Reikon Games стал доступен на ПК, Xbox Series X/S и PS5 после задержки в начале этого года. В честь выхода команда выпустила новый CGI-трейлер, демонстрирующий различные битвы, которые предстоит пережить главной героине ASKA.

Концепция игры вращается вокруг противоречивых отношений между ASKA и Нексусом, подчёркивая столкновение эмоций и эмпиризма, контроля и свободы. В ней изображён определяющий момент: первая встреча ASKA со своим мёртвым телом — визуальная метафора перерождения, одной из центральных тем игры.

В Metal Eden игроки берут на себя роль ASKA, продвинутого андроида-гиперюнита, созданного на основе оцифрованной человеческой психики. В завораживающе прекрасном мире машин вы исследуете залитую неоном архитектуру технопланеты Мёбиус и спуститесь в таинственный мир под ней, раскрывая тёмную правду о затерянной человеческой колонии, чьи души заточены в кибернетических ЯДРАХ.

В сопровождении разумного корабля «Нексус» вы будете совершенствовать своё бессмертное тело, расширять свой футуристический арсенал и участвовать в беспощадном конфликте, где реальность, память и контроль постоянно находятся под вопросом. Сражайтесь с разнообразными врагами, извлекайте энергетические ядра для получения тактических преимуществ и превратитесь в неудержимый Гиперюнит.