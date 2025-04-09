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Metal Eden 06.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
6.6 37 оценок

На ПК и консолях вышла демоверсия научно-фантастического шутера от первого лица Metal Eden

butcher69 butcher69

На ПК и консолях вышла демоверсия Metal Eden — нового научно-фантастического шутера от первого лица от создателей Ruiner.

Игрокам предстоит взять на себя роль гипермодуля по имени АСКА, обладающего человеческим сознанием, интегрированным через особое ядро. Геймплей строится на высокой динамике и необычных способностях: левитация, бег по стенам, крюк-кошка и даже возможность трансформироваться в катящийся шар.

Metal Eden делает ставку на прогрессию — по мере прохождения можно улучшать как навыки АСКИ, так и модифицировать оружие, изменяя его поведение и характеристики.

Полная версия игры выйдет 6 мая, но уже сейчас можно опробовать демо.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
hpi

Смотрел вчера стрим. Ну такое себе. Играть можно но если пропустить то особо ничего не потеряешь.

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gliga142

копия дума какая то кривоватая

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BigusDickus

чет даже в трейлере как-то всравовато выглядит. думосэм?

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vvvjust

Была в желаемом, поиграл в демку и удалил из желаемого, профит. Лагает безбожно

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