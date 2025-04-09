На ПК и консолях вышла демоверсия научно-фантастического шутера от первого лица Metal Eden

На ПК и консолях вышла демоверсия Metal Eden — нового научно-фантастического шутера от первого лица от создателей Ruiner.

Игрокам предстоит взять на себя роль гипермодуля по имени АСКА, обладающего человеческим сознанием, интегрированным через особое ядро. Геймплей строится на высокой динамике и необычных способностях: левитация, бег по стенам, крюк-кошка и даже возможность трансформироваться в катящийся шар.

Metal Eden делает ставку на прогрессию — по мере прохождения можно улучшать как навыки АСКИ, так и модифицировать оружие, изменяя его поведение и характеристики.

Полная версия игры выйдет 6 мая, но уже сейчас можно опробовать демо.