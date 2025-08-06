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Metal Eden 02.09.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
6.4 45 оценок

Релиз научно-фантастического шутера от первого лица Metal Eden состоится 2-го сентября

monk70 monk70

Reikon Games и Deep Silver объявили о выходе своего полного адреналина научно-фантастического шутера от первого лица Metal Eden 2 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В честь этого события команды выпустили новый трейлер.

Metal Eden — это динамичный экшен с захватывающими боями, паркуром и глубоким сюжетом. Вас ждут восемь захватывающих миссий, действие которых разворачивается в детально проработанном научно-фантастическом мире. Вы будете играть в высокотехнологичном искусственном мире, управлять мощным роботоподобным юнитом, участвовать в киберсражениях и исследовать секреты затерянного рая.

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