В новом трейлере Metal Eden показали оружие, способности и загадочного Оператора

Reikon Games и Deep Silver представили свежий трейлер научно-фантастического шутера Metal Eden, раскрывающий ключевые элементы будущей игры. В ролике демонстрируются динамичные уровни, уникальная механика перемещения и широкий арсенал оружия — от штурмовой винтовки и мощного дробовика до футуристического энергетического оружия, которое можно прицеливать в врагов.

Особое внимание привлекает новый персонаж по имени Оператор. Судя по трейлеру, его отношения с главным героем будут непростыми, добавляя интригу к основной истории. Кроме того, игроки увидят новую форму шара, позволяющую быстро перемещаться по локациям. Но это не просто транспорт — шар оснащен собственным набором оружия, открывая дополнительные тактические возможности.

Metal Eden дебютировал в феврале с первым трейлером, а позже Reikon Games выпустила бесплатную демо-версию, доступную для тестирования. Полная игра выйдет 2 сентября на PC (Steam), PS5 и Xbox Series X/S. Новый трейлер позволяет ближе познакомиться с игровым процессом, оценить разнообразие оружия и способностей, а также заглянуть в мир загадочного Оператора.

Metal Eden обещает сочетать футуристический экшен, стратегическое использование оружия и свободу перемещения, делая FPS свежим и динамичным.