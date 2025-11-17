Художник превратил Metal Gear 1987 года в стильное аниме без капли ИИ

Художник Митчелл Хэммонд представил впечатляющее переосмысление оригинальной Metal Gear 1987 года для MSX2, выполнив его в выразительном аниме-стиле. В эпоху, когда официальные ремейки бывают непредсказуемыми по качеству, именно такие проекты вызывают искренний восторг: они создаются без коммерческого давления, а потому дышат любовью к первоисточнику. Хэммонд подчёркивает, что не использовал никаких ИИ-инструментов — вся работа выполнена вручную, с вниманием к деталям и глубоким пониманием серии.

Хотя именно Metal Gear Solid принесла франшизе мировую славу, корни фирменного стиля Хидэо Кодзимы уходят в 2D-части Metal Gear и Metal Gear 2 для MSX. В них зародились и первые конфликты Снейка с Биг Боссом, и история двойника — Венома Снейка, протагониста MGS5. Работы Хэммонда умело соединяют эстетику ранних игр с узнаваемыми мотивами более поздних частей, отражая эволюцию мира Metal Gear на визуальном уровне.

Особенно выделяется лист персонажа с постаревшим Веномом Снейком. Здесь художник смешивает дух арта эпохи 80-х, вдохновивших Metal Gear, и стилистику Ёдзи Синкавы. Бросается в глаза ортез «в стиле Безумного Макса», форменный комбинезон с галстуком, а также аккуратный намёк на пластические операции, скрывающие знаменитый «рог дьявола» — фрагменты металла, оставшиеся после крушения вертолёта. Такой подход демонстрирует ту же внимательность и эргономичность дизайна, что всегда ассоциируются с работами Синкавы.

Помимо Венома, Хэммонд создал листы персонажей для классических эксцентричных боссов, дерзкую обложку Time Magazine с Биг Боссом, а также несколько трейлеров и анимированных сцен из собственной полнометражной адаптации Metal Gear. Первый трейлер 2022 года, сопровождаемый оригинальным чиптюном, показывает реконструкции ключевых моментов игры. В новом ролике художник показывает Венома, пилотирующего классический Metal Gear, а дизайн VR-шлема отсылает к технике Акиры Ториямы.

Этот анимационный проект — личная инициатива Хэммонда, и он выйдет, когда будет готов.