Молчаливость Солида Снейка в Metal Gear была связана с ограничениями аппаратного обеспечения того времени

Солид Снейк — культовый герой серии Metal Gear, известный своей сдержанностью, стоицизмом и лаконичностью. Однако его молчаливость — не просто черта характера, а следствие технических ограничений, с которыми столкнулся Хидео Кодзима в конце 80-х.
В эссе для журнала An-An создатель Metal Gear рассказал, что в 1986 году, когда он пришел в игровую индустрию, технологии были крайне ограничены: «У персонажей не было голосов. Шрифты кандзи не поддерживались. Одновременно можно было показывать только один символ катаканы». Именно поэтому в дебютной Metal Gear (1987, MSX2) Снейк стал молчаливым «крутым парнем».
Лишь с выходом Metal Gear Solid в 1998 году герой заговорил — и сделал это голосами Акио Оцуки и Дэвида Хейтера. Несмотря на новые возможности, Снейк остался немногословным. Кодзима пояснил: «Он — продолжение игрока, его альтер-эго». Именно поэтому и в The Phantom Pain он почти не говорит — это сознательный творческий выбор, а не упущение.
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Зато потом Солида фиг заткнешь, с Отаконом и остальными часами болтал) А вот из Венома Снейка клещами надо было вытаскивать хоть что-то, видимо у Кифера Сазерлэнда зарплата была за каждую произнесенную букву, поэтому в MGSV у него реплик меньше всех)
В Phantom Pain Солида вообще нет.
те кто не играл, не поймут вообще этот спойлер. та даже те, кто играл и не дошел до истинной концовки, не поймут этот спойлер