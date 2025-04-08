Молчаливость Солида Снейка в Metal Gear была связана с ограничениями аппаратного обеспечения того времени

Солид Снейк — культовый герой серии Metal Gear, известный своей сдержанностью, стоицизмом и лаконичностью. Однако его молчаливость — не просто черта характера, а следствие технических ограничений, с которыми столкнулся Хидео Кодзима в конце 80-х.

В эссе для журнала An-An создатель Metal Gear рассказал, что в 1986 году, когда он пришел в игровую индустрию, технологии были крайне ограничены: «У персонажей не было голосов. Шрифты кандзи не поддерживались. Одновременно можно было показывать только один символ катаканы». Именно поэтому в дебютной Metal Gear (1987, MSX2) Снейк стал молчаливым «крутым парнем».

Лишь с выходом Metal Gear Solid в 1998 году герой заговорил — и сделал это голосами Акио Оцуки и Дэвида Хейтера. Несмотря на новые возможности, Снейк остался немногословным. Кодзима пояснил: «Он — продолжение игрока, его альтер-эго». Именно поэтому и в The Phantom Pain он почти не говорит — это сознательный творческий выбор, а не упущение.