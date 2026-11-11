Энтузиасты перенесли экшен Metal Gear Rising Revengeance на Android с помощью статической рекомпиляции с Xbox 360

Энтузиаст под ником dfdx047 опубликовал проект Zandatsu, представляющий собой фанатский порт слэшера Metal Gear Rising: Revengeance для устройств под управлением Android. В отличие от классических эмуляторов, программа не воспроизводит архитектуру всей консоли целиком. Исходный исполняемый код версии для Xbox 360 переведен напрямую в нативные инструкции ARM64 с помощью статической рекомпиляции на базе наработок ReXGlue SDK. Такой подход минимизирует вычислительные потери и позволяет добиться высокой производительности даже на портативных консолях и бюджетных смартфонах.

Исходный код проекта распространяется под свободной лицензией GPL-3.0. При этом установочный файл APK не содержит оригинальных файлов игры издательства Konami. Для запуска пользователям требуется предоставить собственный образ диска формата ISO для Xbox 360 объемом около 8 ГБ. Приложение автоматически обращается к зашифрованному файлу default.xex и считывает данные напрямую из образа без долгой предварительной распаковки архивов во внутреннюю память.

Графическая подсистема включает два варианта рендеринга. Основным выступает нативный движок Renut, который транслирует вызовы Direct3D напрямую в графический интерфейс Vulkan. Этот режим рассчитан на видеочипы Adreno с кастомными драйверами Turnip, а также графику Mali и современные процессоры Snapdragon. Для менее распространенных конфигураций предусмотрен эмулированный видеочип на базе открытого проекта Xenia. Этот вариант работает медленнее, но охватывает широкий спектр устройств. Проект поддерживает масштабирование разрешения от 360p до 4K, алгоритмы AMD FSR 1 и AMD CAS, нестандартные широкоформатные дисплеи и частоту обновления до 120 кадров в секунду.

Свежие версии под номерами 1.2 и 1.2.2 принесли совместимость с устаревшими процессорами архитектуры ARMv8.0, включая Snapdragon 625, 660 и 835. Единый дистрибутив включает две сборки под разные поколения инструкций и автоматически определяет нужную конфигурацию при первом запуске. Разработчик устранил сбои шейдеров на чипах Mali и PowerVR, ликвидировал вылеты в битве с боссом Сандаунером из-за незарегистрированных участков кода и избавил эмулированный режим от долгих пауз за счет фоновой компиляции эффектов.

Управление адаптировано под сенсорные экраны с возможностью изменения размеров кнопок от 50% до 160%. Фирменный режим Blade Mode получил жестовое управление, позволяющее задавать плоскость разрезания противников свайпом по правой части дисплея. Дополнительно в приложение интегрировали менеджер сохранений с функцией экспорта в архивы, а также меню для калибровки и переназначения кнопок физических геймпадов.

На портативной консоли Retroid Pocket 5 нативный движок демонстрирует стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 720p, а на устройствах с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite показатель достигает 117 кадров при включении интерполяции. Разработка порта продолжается в открытом репозитории на GitHub, где автор собирает диагностические отчеты для решения оставшихся проблем совместимости с мобильными графическими ядрами.