Konami пытается заблокировать японских игроков от Metal Gear Rising: Revengeance

Metal Gear Rising: Revengeance стала доступна в GOG 4 июля. Однако игроки могут удивиться, узнав, что экшен 2013 года от Konami нельзя купить в Японии ни в Steam, ни в GOG.
Metal Gear Rising: Revengeance начиналась как игра, созданная Konami силами Kojima Productions, а затем разработанная Platinum Games (известной по Bayonetta). Действие Rising происходит через четыре года после событий Metal Gear Solid 4, а Райден обзавелся экзоскелетом ниндзя-киборга.
В 2013 году игра была выпущена на PS3. Несмотря на то что она вышла и на других платформах за пределами Японии (в том числе в Steam и на Xbox 360), в стране происхождения в нее можно было поиграть только на PS3.
Однако у японских игроков появилась надежда, когда было объявлено, что Metal Gear Rising: Revengeance будет доступна на GOG.com с 4 июля 2024 года, в комплекте со всеми DLC, выпущенными для оригинальной игры. Хотя страница продукта GOG была ненадолго доступна для игроков в Японии, она была внезапно удалена вскоре после релиза.
5 июля Konami Digital Entertainment опубликовала заявление для Game*Spark, в котором подтвердила, что версия для GOG не будет продаваться в Японии. Другими словами, версия для GOG имеет те же региональные ограничения, что и версия для Steam. Похоже, что тот короткий период, когда Metal Gear Rising была доступна на GOG для игроков в Японии, был недосмотром со стороны издателя. Многие японские комментаторы на сайте X были разочарованы этим решением, а некоторые призывали к отмене такой региональной блокировки.
Если игроки в Японии хотят поиграть в Metal Gear Rising сегодня, им придется разыскать физическую копию версии для PS3.
Ну или пиратить. Это какое-то безумие эксклюзивности.
Пиратить в Японии где за это дают реальные сроки? Здорово придумал, Чебурашка
Думаю в реальности всё гораздо проще
поплачь не до фанатик текена
В реальности там вообще не играют игры на РС. Даже консоли от сосони там вроде как 4 миллиона на всю страну. Так шо ниндендо и марио #1 а не эти ваши.
Тем временем "с 2015 по 2021 год ПК игроков в Японии увеличилось на 45 процентов с 11 млн до 16 от общего числа любителей видеоигр в 22 млн."
Акелла промахнулся)
Konami вообще чудики. У них и в РФ игры продаются только те, которые вышли до 2022-го. Хотя, обычно, компании либо полностью прекращают продажи, либо не прекращают вовсе
теория 2х стульев
А в чем причина блокировки? У сони какие то права на издание игры в японии или почему игра заложник древней пс3?
Очередное доказательство что торрент эдишон или физические носители - лучший выбор если хочешь сохранить для коллекции и в будущем поиграть. Да чего уж там сейчас некоторые игры и фильмы 18+ даже в торрент версиях будет непросто найти
че не нравится? вот и нам псн не нравиться
Решения принимает Сони Америка, так что ты промазал.
кто там ещё верил в конами?
Я верю. Я не японец, мне насрать что там у них происходит. И вообще, японцы играют в свое ниндендо починко и прочие игровые автоматы.
Абсолютно тупорылые решения которые непонятно на чем основаны.
Не думаю
Все кто хотел поиграть в японии думаю уже давно поиграли скачав её с торрента
Японцам, которые попадаются на скачивании игр, манги, журналов, книг, эссе и фотографий с пиратских сайтов будет грозить штраф до 2 миллионов иен и/или тюремное заключение сроком до 2 лет.
Так шо если ты живёшь в свободной стране третьего мира, где нарушение авторских прав - норма, а с недавних пор и всячески поощряется, то не думай что и в цивилизованных странах так же.
В Японии ПК-гейминг слабо развит и, если у чела есть игровой ПК, то и консоль у него тоже есть почти наверняка. Поэтому все, кто хотел, давно прошли эту игру на PS.
А чего же ты тогда в этой не цивилизованной стране живёшь то?
Страдаешь наверное от нарушения авторских прав?
А с чего ты дружочек взял, что я живу в этой стране?
Чей Крым?
японскую игру запретить для японский игроков? - это мощно конечно! вот бы нам кто смуту запретил и ей подобные под(д)елки
хотя постойте ка, атомик харт ведь в стиме так и недоступен для снг
Атомик доступен по гейпассу. Хотя должны были запретить? ведь там пропаганда не нравиться хохлам)))
в этом году японцам жёстко по губам водят..то ассасин чёрный,то игру не купить
забавно япошкам по губам шлепнули