Konami пытается заблокировать японских игроков от Metal Gear Rising: Revengeance

Metal Gear Rising: Revengeance стала доступна в GOG 4 июля. Однако игроки могут удивиться, узнав, что экшен 2013 года от Konami нельзя купить в Японии ни в Steam, ни в GOG.

Metal Gear Rising: Revengeance начиналась как игра, созданная Konami силами Kojima Productions, а затем разработанная Platinum Games (известной по Bayonetta). Действие Rising происходит через четыре года после событий Metal Gear Solid 4, а Райден обзавелся экзоскелетом ниндзя-киборга.

В 2013 году игра была выпущена на PS3. Несмотря на то что она вышла и на других платформах за пределами Японии (в том числе в Steam и на Xbox 360), в стране происхождения в нее можно было поиграть только на PS3.

Однако у японских игроков появилась надежда, когда было объявлено, что Metal Gear Rising: Revengeance будет доступна на GOG.com с 4 июля 2024 года, в комплекте со всеми DLC, выпущенными для оригинальной игры. Хотя страница продукта GOG была ненадолго доступна для игроков в Японии, она была внезапно удалена вскоре после релиза.

5 июля Konami Digital Entertainment опубликовала заявление для Game*Spark, в котором подтвердила, что версия для GOG не будет продаваться в Японии. Другими словами, версия для GOG имеет те же региональные ограничения, что и версия для Steam. Похоже, что тот короткий период, когда Metal Gear Rising была доступна на GOG для игроков в Японии, был недосмотром со стороны издателя. Многие японские комментаторы на сайте X были разочарованы этим решением, а некоторые призывали к отмене такой региональной блокировки.

Если игроки в Японии хотят поиграть в Metal Gear Rising сегодня, им придется разыскать физическую копию версии для PS3.