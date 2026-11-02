Нативный порт Metal Gear Rising: Revengeance вышел на PlayStation 5 с поддержкой функций DualSense

Энтузиаст под псевдонимом ChaosTheory1075 выпустил проект Metal Gear Rising: Revengeance RePlatinum. Модификация представляет собой нативный перенос слэшера 2013 года выпуска с консоли Xbox 360 на PlayStation 5. В отличие от традиционной эмуляции через программные прослойки, игра работает напрямую на аппаратном обеспечении современной консоли благодаря статической рекомпиляции исполняемого файла с установленным обновлением Title Update 4, обеспечивая стабильные 60 кадров в секунду.

Разработчик уделил особое внимание интеграции возможностей геймпада DualSense. В проекте задействованы адаптивные триггеры, которые создают сопротивление на кнопке L2 при активации режима Blade Mode и на курке R2 во время использования механики Ninja Run. Световая панель контроллера динамически отображает текущий уровень здоровья Райдена, меняя цвет, а стандартная вибрация была существенно усилена. Интерфейс проекта получил аутентичные иконки кнопок PlayStation, однако в настройках сохранена возможность вернуться к оригинальным обозначениям Xbox 360.

Графическая составляющая получила ряд улучшений по сравнению с оригинальным релизом для консолей 7 поколения. Порт поддерживает сглаживание FXAA, анизотропную фильтрацию текстур с возможностью выбора качества от 2x до 16x, встроенный счетчик кадров и функцию пропуска вступительных заставок Skip Intro. Кроме того, пользователи могут дополнительно установить фанатский набор видеороликов высокого разрешения с площадки Nexus Mods, который заменяет стандартные катсцены на ролики в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду.

В сборку заложена полноценная поддержка всего выпущенного дополнительного контента. Игрокам доступны сюжетные дополнения Jetstream и Blade Wolf, набор миссий VR Mission Expansion, а также все альтернативные костюмы для главного героя. Оригинальные достижения были переработаны в систему призов PlayStation 5 с отдельной страницей в меню, а также реализована возможность импорта и резервного копирования сохранений с Xbox 360. Для удобства тестирования автор внедрил меню быстрых читов, вызываемое одновременным нажатием стиков L3 и R3, которое позволяет активировать бесконечное здоровье Infinite Health и неиссякаемый запас энергии Infinite Fuel Cells.

В основу проекта легли наработки энтузиаста elripalda, создавшего нативный порт Grand Theft Auto 4 для платформы PlayStation 5, а также исправления таймингов и графического процессора от saulob из проекта Crackdown Recompiled. Процесс рекомпиляции опирается на инструментарий ReXGlue и кодовую базу эмулятора Xenia. Сам создатель модификации подчеркнул важность труда коллег по сообществу:

Проект построен на базе GTA IV для PS5 от elripalda, а работа над графическим чипом и таймингами взята из Crackdown Recompiled от saulob. Вся заслуга принадлежит им.

- разработчик ChaosTheory1075

Для запуска Metal Gear Rising: Revengeance RePlatinum требуется консоль PlayStation 5 со взломанной прошивкой и активным загрузчиком полезной нагрузки вроде etaHEN или elfldr на порту 9021. Проект распространяется без оригинальных файлов игры по лицензии GPL 3.0, поэтому владельцам приставки необходимо самостоятельно предоставить легальный образ диска или файлы издания для Xbox 360 вместе с файлами обязательного обновления. Ранее ChaosTheory1075 отметился выпуском аналогичных портов Crackdown: ReActivated и Max Payne 3 RePrescribed для этой же консоли.