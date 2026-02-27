Слух: PlatinumGames работает над Bayonetta 4 и ремейками Bayonetta и Metal Gear Rising: Revengeance

В китайских соцсетях появилась информация о планах студии PlatinumGames на ближайшие годы. Инсайдер с форума a9vg, ранее точно описавший детали Ninja Gaiden 4, поделился подробностями сразу нескольких проектов.

Студия работает над Bayonetta 4. Игра будет выполнена в жанре слэшера, но разработчики намерены привлечь более широкую аудиторию. Для этого боевую систему решено сделать менее сложной, добавив при этом больше разнообразного геймплея.

Среди ключевых изменений: "Злые переплетения" можно будет активировать напрямую, тратя особую шкалу ресурса. Также появится механика блока и контр-удара щитом, хотя привычные увороты никуда не денутся.

Игра создается на движке Unreal Engine 5. По масштабу она сопоставима с Final Fantasy 16 и находится в разработке уже два года. На данный момент завершены исследовательская фаза и создание прототипа. Сейчас команда готовит вертикальный срез, чтобы утвердить качество и геймплейную основу.

В марте проект ждет утверждения бюджета от Tencent: если все пройдет успешно, студия приступит к массовому производству. Релиз намечен на начало 2028 года, а анонс, вероятно, состоится в конце 2026-го. Сам инсайдер оценивает игру сдержанно, называя ее "средней" и не обладающей выдающимся дизайном.

Помимо новой части, PlatinumGames занимается обновлением двух культовых игр: оригинальной Bayonetta и Metal Gear Rising: Revengeance. Масштаб работ будет выше, чем у простого ремастера, но до полноценного ремейка он не дотянет.

Bayonetta получит обновление на Unreal Engine 5 с улучшенными моделями и текстурами. При этом разработчики немного изменят геймплей и дизайн уровней, примерно как это сделали в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Анонс ожидается в 2026 году, а релиз - в 2027-м.

Сообщается, что PlatinumGames удалось выкупить права на первую Bayonetta. Именно поэтому новая игра и ремастер выйдут сразу на нескольких платформах. Однако студия вернула себе только оригинал, необходимый для перезапуска франшизы. На Bayonetta 2 и 3 права пока что остаются у Nintendo. Дальнейшая судьба серии будет напрямую зависеть от продаж ремастера и результатов переговоров о бюджете на разработку.

По словам инсайдера, японская игровая индустрия сейчас переживает не лучшие времена. Компании не готовы рисковать и вкладывать большие средства в новые IP. Вместо этого они предпочитают перевыпускать старые хиты, снижая риски. PlatinumGames в данном случае просто следует общему тренду.