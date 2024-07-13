Анонс Metal Gear Solid на E3 в 1997 году вызвал панику у разработчиков Syphon Filter

Анонс Metal Gear Solid для PlayStation 1 был позитивно встречен далеко не всеми. По крайней мере, одна компания буквально запаниковала, увидев его: Eidetic, которая разрабатывала Syphon Filter, также для PS1. Причина? Разработчики сразу поняли, что игра Konami находится на другом уровне, чем их собственная.

Ричард Хэм, руководивший разработкой Syphon Filter, рассказал об этом в интервью журналу Retro Gamer, объяснив, что памятная презентация Metal Gear Solid на E3 в 1997 году сильно повлияла на моральный дух его команды.

Когда весь мир впервые увидел этот трейлер, он был показан не просто на маленьком телевизоре на стенде Konami. Он был показан на гигантском экране, который возвышался над всем. Насколько я помню, они транслировали его каждый час на протяжении всего мероприятия, сделав это обязательным событием - там была огромная толпа, и все приходили, чтобы посидеть и посмотреть. Это было действительно на высшем уровне. Столько интересных кадров. Это выглядело так кинематографично.

Хэм, который сейчас работает в Sony Bend, студии, рожденной Eidetic, которой мы обязаны Days Gone, рассматривал игру Konami как прямого конкурента Syphon Filter, потому что не только тон и тематика были в чем-то похожи, но и обе игры ставили перед собой эквивалентные цели - создать впечатления, похожие на фильм. В конце концов, те, кто играл, могут подтвердить, что эти две игры были очень разными, но, тем не менее, Хэм отчаялся, когда увидел на E3 трейлер игры Хидео Кодзимы: "Казалось, что Konami делает все то же самое, что и мы, но лучше".

К счастью, Syphon Filter также была положительно принята геймерами. Она не достигла таких успехов, как Metal Gear Solid, но обрела свою собственную аудиторию, что позволило зародиться серии, о которой говорят и по сей день.