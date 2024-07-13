Анонс Metal Gear Solid на E3 в 1997 году вызвал панику у разработчиков Syphon Filter

Анонс Metal Gear Solid для PlayStation 1 был позитивно встречен далеко не всеми. По крайней мере, одна компания буквально запаниковала, увидев его: Eidetic, которая разрабатывала Syphon Filter, также для PS1. Причина? Разработчики сразу поняли, что игра Konami находится на другом уровне, чем их собственная.
Ричард Хэм, руководивший разработкой Syphon Filter, рассказал об этом в интервью журналу Retro Gamer, объяснив, что памятная презентация Metal Gear Solid на E3 в 1997 году сильно повлияла на моральный дух его команды.
Когда весь мир впервые увидел этот трейлер, он был показан не просто на маленьком телевизоре на стенде Konami. Он был показан на гигантском экране, который возвышался над всем. Насколько я помню, они транслировали его каждый час на протяжении всего мероприятия, сделав это обязательным событием - там была огромная толпа, и все приходили, чтобы посидеть и посмотреть. Это было действительно на высшем уровне. Столько интересных кадров. Это выглядело так кинематографично.
Хэм, который сейчас работает в Sony Bend, студии, рожденной Eidetic, которой мы обязаны Days Gone, рассматривал игру Konami как прямого конкурента Syphon Filter, потому что не только тон и тематика были в чем-то похожи, но и обе игры ставили перед собой эквивалентные цели - создать впечатления, похожие на фильм. В конце концов, те, кто играл, могут подтвердить, что эти две игры были очень разными, но, тем не менее, Хэм отчаялся, когда увидел на E3 трейлер игры Хидео Кодзимы: "Казалось, что Konami делает все то же самое, что и мы, но лучше".
К счастью, Syphon Filter также была положительно принята геймерами. Она не достигла таких успехов, как Metal Gear Solid, но обрела свою собственную аудиторию, что позволило зародиться серии, о которой говорят и по сей день.
Syphon Filter 2 - самая лучшая часть) И там был шикарный сплитскрин-режим, где все старались М-79 раздобыть, чтобы "выносить" оппонентов с одного выстрела)
Зря переживали. Обе игры по своему замечательные и почти за 25 лет не так уж много игр приблизились к уровню первой МГС
Не зря,Syphon Filter на момент выхода большой славы не сыскала,МГС всё забрал себе,а выйди мгс на год позже вполне возможно,была бы база фанатов достаточная для сохранения студии автономии от сони.
В плане геймплея мгс 1 был уже на момент выхода с довольно деревянным геймплеем из 80-ых. С более классной постановкой катсцен игр навалом. Сюжет клишированный скомунизженный с фильма, но сам сценаррий действительно масштабно проработан в плане раскрытия характеров героев. // Миша Силовичков
Вот я бы так не сказал. Это разные игры. Это все ровно что сравнить мгс и сплинтерсел.
Игры разные,а медиапространство одно,знаковый проект перетягивает на себя всё внимание и тащит себе игроков от вообще всех проектов,даже каких нибудь гонок.
что Syphon Filter, что MGS - великолепные игры
мгс так и вовсе первая игра которую я сам купил за свои карманные деньги. перепроходил ее раз 8, не меньше (ведь больше игр на тот момент у меня не было ахаха)
Впервые фильтр увидел в игровом салоне и заболел им, мечтая о том дне, когда у меня появится пс1 и я смогу в нее играть столько сколько захочу) Плойка появилась лишь в 2001 и естественно я со всех ног кинулся искать сайфон и естественно нашел его. Счастья были полные штаны, как говорится. Единственное не помню, какую часть я себе взял сначала. Но это не важно, главное, что тот период до сих пор в моей памяти.
ну, геймплейно сайфон очень крут и проработагн был, тут мгс курил в сторонке, но катсцены и графоний с проработанными диалогами про кодеку- мое почтение мгсу. // Миша Силовичков
Syphon filter 1,2,3 части для меня лучшие игры на PS1 и Tekken 3 конечно же // Андрей Спатарь