Дэвид Хейтер рассказал, почему Снейк звучал иначе, чем его кино-прототип

Дэвид Хейтер, озвучивший Солид Снейка в серии Metal Gear Solid, рассказал, что изначально старался не копировать образ, вдохновивший создателя франшизы Хидео Кодзиму. Несмотря на очевидные параллели с персонажем фильма «Побег из Нью-Йорка», актёр сознательно выбрал иной подход к озвучке.

По словам Хейтера, он понимал, что между героями есть сходство, но не хотел, чтобы голос Снейка напоминал манеру Курта Рассела. Вместо этого он сделал персонажа более «потрёпанным» и зрелым, словно за его плечами уже было множество испытаний. Такой подход помог сформировать уникальный характер героя, который впоследствии стал культовым среди игроков.

При этом влияние фильма на серию отрицать невозможно. Образ Снейка Плискина заметно повлиял на дизайн и атмосферу игр, а сам Кодзима неоднократно это признавал. Более того, в одной из частей даже появился персонаж с отсылкой к киногерою.

Любопытно, что сходство могло обернуться юридическими последствиями: правообладатели фильма рассматривали возможность судебного разбирательства. Однако режиссёр картины Джон Карпентер выступил против этой идеи, благодаря чему конфликт не получил развития.