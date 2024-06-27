Энтузиаст работает над ремейком самой первой Metal Gear 1987 года - видео

Фанаты серии Metal Gear уже неоднократно делились проработанными концептами обновления самой первой игры в серии. Проект был создан полностью в 2D и вышел в далеком 1987 году ещё на MSX2, а также NES. Игра морально устарела, однако один из энтузиастов решил пойти дальше обычной идеи и сейчас работает над полноценным ремейком. Ему удалось воссоздать несколько первых уровней на Unreal Engine, перенеся игру в трёхмерную плоскость. Оценить результат его работы можно по опубликованной ниже демонстрации геймплея игры.

Несмотря на некоторые неидеальные анимации и упрощённые локации, разработчик Тони Латтке проделал внушительную работу. Это не просто ролик, созданный на движке, а полноценная игра с рабочими механиками, кат-сценами и заданиями, которые полностью повторяют оригинал. Впереди у фаната ещё много работы. Ему предстоит доделать остальные уровни, создать финальный ролик и затем отполировать каждый уровень.

Энтузиаст с удовольствием бы опубликовал свой ремейк Metal Gear в открытый доступ, но опасается этого делать. Во-первых, он признаёт, что ему ещё предстоит исправить несколько базовых вещей в игре, включая графику. Во-вторых, существует риск удаления его сборки и юридические неприятности из-за нарушения авторских прав. Поэтому пока он продолжает работать над ремейком в закрытом режиме.