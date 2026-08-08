Фан-ремейк Metal Gear Solid вышел в релиз после 3 лет разработки

Французский разработчик Максим Тома Ле Деор выпустил самостоятельный фанатский проект Metal Gear Solid Fan Remake, над которым он работал в течение 3 лет на движке Unity. Выпущенная сборка доступна для бесплатного скачивания, однако не является полным воссозданием оригинального стелс-экшена 1998 года. Автор сразу предупредил, что проект навсегда останется демоверсией и включает в себя только обучающий уровень, 2 локации из оригинальной игры, а также абсолютно все битвы с боссами.

Особое внимание в проекте уделено воссозданию ключевых кат-сцен и сражений с такими культовыми боссами, как Revolver Ocelot, Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Raven и Metal Gear REX. Энтузиаст вручную переработал 145 кодек-переговоров, создав для них автоматическую систему анимации лиц и синхронизации губ на основе оригинальных аудиофайлов. Кроме того, в демоверсию были интегрированы дополнительные испытания, за выполнение которых можно разблокировать знаменитый оптический камуфляж Stealth Camo.

Несмотря на восторженные отзывы о самой идее и проработке боссфайтов, релиз сопровождается серьезными техническими проблемами. Игроки массово жалуются на ужасную оптимизацию, так как фанатский ремейк умудряется выдавать менее 20 кадров в секунду и критические просадки даже на мощных конфигурациях с видеокартами уровня Nvidia GeForce RTX 4070. Помимо этого, пользователи сталкиваются с багами геймпада, при которых герой передвигается самостоятельно, а враги простреливают стены и видят игрока сквозь препятствия.

Часть аудитории раскритиковала визуальный стиль и механики, назвав обновленную графику неопрятной и сравнив ее со стандартными ассетами из магазина. Игрокам не понравились добавленные маркеры попаданий вокруг прицела, а также новые модели персонажей, потерявшие шарм оригинала. В комментариях под релизным трейлером многие отмечают, что с точки зрения игрового процесса и общей атмосферы официальный ремейк Metal Gear Solid: The Twin Snakes для консоли GameCube по-прежнему выглядит более цельным произведением.

Создатель проекта подчеркнул некоммерческий статус своего релиза и заранее разместил дисклеймер об отсутствии связей с компанией Konami. Разработчик официально заявил, что проект создавался исключительно в развлекательных целях для фанатов франшизы и не будет дорабатываться до полноценной игры. Геймеры уже активно сохраняют файлы на личные накопители из-за опасений, что юристы Konami в ближайшие дни отправят жалобу с требованием удалить проект из сети.