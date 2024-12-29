Изначально Хидео Кодзима не хотел делать кат-сцены в Metal Gear Solid более 4-5 минут

Хидео Кодзима прославился не только игровым дизайном своих игр, но и своими длинными кат-сценнами, причем настолько, что одна из его игр, Metal Gear Solid 4, может похвастаться мировым рекордом по самой длинной непрерывной кинематографической сцене в видеоиграх. Поэтому вы будете удивлены, узнав, что на определенном этапе своей карьеры Кодзима не был любителем слишком длинных кат-сцен. Он даже открыто презирал их.

В интервью японскому журналу Famitsu, датированном 1997 годом, годом выпуска первой Metal Gear Solid, он фактически сказал:

Однако чего я хочу избежать, так это скучных сцен, в которых персонажи болтают по 4 или 5 минут. Меня беспокоит кинематографическая подача. Чтобы сделать режиссуру эффективной, я думаю, мне, возможно, придется добавить несколько кат-сцен, которые нельзя пропустить. История Metal Gear очень сложна, поэтому я думаю, что кат-сцены будут необходимы.

Понятно, что со временем Кодзима явно изменил свое мнение по этому поводу, учитывая, сколько отснятых кат-сцен в его самых известных играх.