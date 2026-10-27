Кодзима назвал военную драму Анджея Вайды одним из главных источников вдохновения для Metal Gear

Хидэо Кодзима назвал «Канал» Анджея Вайды одним из своих любимых фильмов и признался, что польская военная драма оказала большое влияние на Metal Gear. Японский геймдизайнер поделился этим признанием 26 октября, прокомментировав публикацию о Фестивале польских фильмов 2026 года.

«Это один из моих любимых фильмов, он оказал большое влияние на Metal Gear», — написал Кодзима. При этом разработчик не стал уточнять, какие именно элементы картины повлияли на его игры.

«Канал» вышел в 1956 году и рассказывает об участниках Варшавского восстания, которые пытаются спастись от немецких войск, пробираясь через городскую канализацию. Оказавшись в подземных лабиринтах, герои сталкиваются с истощением, страхом и нарастающим чувством безысходности. Режиссёром картины выступил Анджей Вайда, а сценарий основан на рассказе Ежи Стефана Ставиньского.

Признание Кодзимы особенно интересно на фоне тем, которые проходят через Metal Gear. Серия давно вышла за рамки обычных стелс-экшенов: в ней военные конфликты становятся поводом для размышлений о человеческих судьбах, цене насилия и последствиях решений, принятых далеко за пределами поля боя.

Прямое влияние конкретных сцен «Канала» на отдельные игры разработчик не раскрывал, поэтому проводить точные параллели пока рано. Однако сам факт такого признания напоминает, насколько сильно кинематограф повлиял на творческий подход Кодзимы. Вдохновение для одной из самых известных игровых серий пришло не только из голливудских боевиков, но и из европейской классики о трагедии войны.