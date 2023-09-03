Metal Gear Solid 25 лет: Хидео Кодзима вспомнил, как создавал игру ©

Ровно 25 лет назад, 3 сентября 1998 года, на первой PlayStation вышла первая Metal Gear Solid. В честь этого события, дизайнер Хидео Кодзима вспомнил, как создавал игру:

MGS1 стала для меня большим поворотным моментом. Она вышла по всему миру на основных консолях PlayStation, но и производственный процесс существенно изменился. До этого момента я занимался планированием, написанием сценариев, дизайном игр и даже режиссурой, но за производство отвечало мое начальство. Не было полномочий принимать решения о платформах, бюджетах, датах выхода, рекламных акциях, наборе персонала, привлечении сторонних авторов и т.д. Когда лучше продавать? Как продавать? Я тоже не мог быть главным. Перед выходом "SNATCHER" была реклама, в которой рассказывалось, что Лиза - воровка. В то время нельзя было выбирать команды или платформы, полагаться на внешних создателей. В 1996 году мне удалось открыть производственный филиал в Эбису и участвовать в его управлении. Так я получил возможность управлять и контролировать бюджеты, планы развития, набор персонала, рекламные акции и т.д. в авторском ключе. MGS1 - первая работа, которую я создал как настоящий автор..

Metal Gear Solid: Master Collection - сборник первых трех игр серии - в настоящее время готовится к выходу для PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC и Nintendo Switch и запланирован на 24 октября этого года, так что сейчас самое время пересмотреть впечатления от Metal Gear Solid или попробовать сыграть в нее впервые.