Моддер продемонстрировал геймплей альфа-версии кооператива для оригинальной Metal Gear Solid

Энтузиаст под ником Felipe опубликовал трейлер ранней альфа-версии своей масштабной модификации для первой части Metal Gear Solid. Проект добавляет полноценный кооперативный режим в стелс-экшен, изначально созданный исключительно для одиночного прохождения. На обнародованных кадрах показано совместное проникновение на базу, одновременное устранение часовых и синхронные перестрелки, где роль второго оперативника берет на себя Мерил Сильверберг.

Помимо сетевого прохождения на двоих, разработчик внедрил полноценную свободную камеру на 360 градусов с видом из-за плеча, что полностью меняет классическую боевую систему с фиксированными ракурсами. В ролике также продемонстрированы соревновательный режим противостояния формата 1 на 1, свободное прицеливание для снайперской винтовки и ракетной установки Stinger, а также альтернативные облики персонажей. По словам автора, синхронизация поведения искусственного интеллекта и балансировка механик под двух участников требуют огромного количества тестов, так как оригинальные уровни не были рассчитаны на подобную динамику.

На недавно запущенной странице проекта на платформе Patreon моддер уточнил, что модификация готова примерно на 50%. Felipe разрабатывает мод в одиночку в свободное от работы время, совмещая программирование с фрилансом и заботой о сыне с расстройством аутистического спектра. Из-за колоссального объема технической работы и необходимости полировки сетевого кода релиз общедоступной версии вряд ли состоится раньше 2027 года.

Несмотря на открытие сбора пожертвований, автор принципиально отказался от платного раннего доступа. Как подчеркнул Felipe, абсолютно все его модификации будут доступны бесплатно для всех без каких-либо эксклюзивных уровней подписки, включая публичные тестовые сборки и будущие демонстрационные версии. Параллельно с работой над приключениями Снейка энтузиаст также занимается разработкой локального кооперативного мода для ролевой игры Dragon's Dogma 2 от компании Capcom.

В опубликованном видео автор также показал забавные технические неполадки текущего билда, включая баг с комичным отлетом поверженного охранника в дальний угол локации от выстрела второго игрока. Аудитория встретила проект восторженно, отметив, что моддеры берут на себя работу, которую компания Konami проигнорировала при переиздании классики на PC, хотя часть поклонников уже спорит о том, не делает ли напарник культовый стелс слишком простым.

В финале трейлера разработчик оставил тизер своего следующего потенциального проекта. В короткой сцене после титров показаны совместные маневры Солида Снейка и Райдена, что намекает на перенос кооперативных механик в Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.