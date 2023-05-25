Настольная игра Metal Gear Solid возвращается в производство после отмены ©

Настольная игра Metal Gear Solid: The Board Game, созданная Эмерсоном Мацуучи, была отменена издательством IDW в конце 2020 года по неустановленным причинам. Теперь CMON - группа, стоящая за такими играми, как Zombicide - забрала ее и будет издавать настольную игру Metal Gear Solid вместо нее. Хотя дата выхода еще не определена, предварительные заказы уже открыты. Другими словами, это хорошая новость, если вы надеялись добавить приключения Снейка в свою коллекцию лучших настольных игр.



Являясь адаптацией оригинальной видеоигры Metal Gear Solid, эта версия игры предлагает вам проникнуть на остров Тени Мозеса в составе команды и пробраться через его оборону, используя хитрость, тактику и надежные картонные коробки (очевидно). Затем вам предстоит уничтожить культовых боссов - у каждого из которых есть своя миниатюра - в "специальных этапах с боссами", о которых CMON говорит в трейлере.