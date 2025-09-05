Даже Снейк не знал: Дэвид Хейтер оказался в шоке от замены героя в Metal Gear Solid 2

Metal Gear Solid 2 до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых игр начала 2000-х, и главным источником полемики стала замена главного героя. Как оказалось, о ней не знал даже сам Снейк. Дэвид Хейтер, актёр, подаривший голос Солиду Снейку, в интервью PC Gamer признался, что узнал о появлении Райдена лишь в студии озвучивания, когда работа над сценами уже шла полным ходом.

«Я был удивлён, как и все остальные, что Снейк не будет главным героем», — рассказал Хейтер. — «Я узнал об этом прямо во время записи. Я подумал: „Что за черт?“ А они ответили: „Нет, нет, играть придётся за Райдена“».

Стоит напомнить, что вся маркетинговая кампания игры строилась вокруг Снейка. Рекламные материалы, трейлеры и первые демонстрации геймплея показывали именно его, а переход к новому персонажу стал для игроков шоком.

По словам Хейтера, он сразу предвидел противоречивую реакцию фанатов: «Я подумал: „Ну ладно, посмотрим, как это примут“. Игра оказалась потрясающей, но вокруг неё вспыхнула полемика». Несмотря на спорное решение Кодзимы, актёр назвал Metal Gear Solid 2 «фантастической» и признался, что ремейк третьей части ощущается для него как «возвращение домой». Более того, Metal Gear Solid 3 он считает своей любимой частью всей серии.