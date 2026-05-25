Дэвид Хейтер пошёл на снижение гонорара ради возвращения актёров в Metal Gear Solid 2

Актёр Дэвид Хейтер рассказал, что во время работы над Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty добровольно отказался от части своего гонорара, чтобы сохранить оригинальный актёрский состав первой игры.

Историей он поделился на фестивале MCM Comic Con в Лондоне. По словам Хейтера, многие актёры были недовольны условиями, которые им предложили для возвращения в сиквел, и изначально не хотели соглашаться на участие. Тогда актёр предложил сократить свою собственную оплату, а освободившиеся деньги распределить между остальными участниками озвучки.

Именно благодаря этому в игре снова появились знакомые голоса персонажей, включая Солид Снейка, Ликвида, Отакона и других героев, ставших культовыми для фанатов серии.

Хейтер также напомнил, что в конце 90-х и начале 2000-х индустрия игр относилась к актёрам озвучки совсем иначе. Во время работы над первой Metal Gear Solid часть команды даже использовала псевдонимы, поскольку профсоюз SAG-AFTRA тогда ещё не до конца регулировал участие актёров в видеоиграх.

Сегодня ситуация изменилась: игровые актёры получили полноценное представительство в профсоюзах, а вопросы оплаты и защиты от ИИ стали одной из главных тем индустрии. Сам Хейтер не раз критиковал использование генеративного ИИ в озвучке и выступал за защиту прав актёров.