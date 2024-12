Хидео Кодзима назвал свою любимую композицию в серии Metal Gear

В своем Twitter-аккаунте Хидео Кодзима, создатель культовой серии Metal Gear, признался, что его любимая песня — Can't Say Goodbye to Yesterday. Эта трогательная композиция звучит в финале Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и была создана Рикой Муранакой в сотрудничестве с джазовой певицей Карлой Уайт.

Фанаты мгновенно откликнулись на это признание, делясь воспоминаниями о Metal Gear Solid 2. Многие отметили, что песня идеально отражает дух истории и оставляет сильное эмоциональное впечатление.

В обсуждениях также всплыли другие популярные треки серии, такие как The Best is Yet to Come из оригинальной Metal Gear Solid и Sins of the Father из Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, которые фанаты считают не менее значимыми для атмосферы игр.