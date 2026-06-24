Konami подала в суд для установления личности виновников утечки исходного кода Metal Gear Solid 2

Японский издатель Konami обратился в окружной суд Калифорнии с иском против неизвестных лиц, причастных к масштабной утечке исходного кода игры Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Компания намерена установить личности людей, опубликовавших в открытом доступе конфиденциальные материалы, созданные более 20 лет назад.

Утечка произошла в мае 2026 года. В сети появились исходные коды нескольких версий шпионского экшена, а также непубличные графические ресурсы и другие внутренние материалы разработки. Среди файлов пользователи обнаружили невыпущенную версию игры Metal Gear Solid 2: Substance для консоли Nintendo Wii, различные демоверсии и оригинальный трейлер для выставки E3. Сами файлы датированы 2007 годом, что указывает на их возможное происхождение из сборника Metal Gear Solid HD Collection, который поступил в продажу в 2011 году.

Для распространения конфиденциальной информации злоумышленники использовали популярный форум 4chan, а также файлообменные сервисы Pixeldrain и Buzzheavier. Юристы Konami оперативно отправили досудебные претензии, после чего нелегальные файлы были удалены с указанных ресурсов. Однако руководство сайтов не предоставило никаких данных, позволяющих идентифицировать тех, кто загрузил архив.

Иск был подан 2 июня 2026 года. В качестве ответчиков указаны анонимные лица под псевдонимами от Does 1 до Does 10. Издатель рассчитывает получить судебное предписание, которое обяжет владельцев файлообменников и администрацию форума выдать имеющиеся цифровые следы правонарушителей. Представители компании подчеркнули, что раскрытие источника утечки необходимо для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем.

На текущем этапе суд отклонил запрос Konami на отправку повесток владельцам файлообменников по электронной почте. Судья посчитал, что юристы компании не приложили достаточно усилий для поиска физических адресов администраторов этих сайтов. Тем не менее у издателя остается возможность направить повторный запрос после сбора дополнительных контактных данных.