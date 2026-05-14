В Metal Gear Solid 2 обнаружили режим от третьего лица, который, по-видимому, был скрыт с 2011 года

Недавний твит от моддера Афевиса Сольмунко, известного как создатель MGSHDFix, открыл функцию, которая может изменить ваш игровой процесс в Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Она открывает настоящую камеру от третьего лица, обеспечивая беспрецедентную свободу действий на уровнях, и может оказаться весьма полезной. Самое приятное, что она уже давно присутствует в файлах игры, и Сольмунко наткнулся на неё случайно.

Кодзима вряд ли стал бы скрывать что-то подобное десятилетиями, это, по-видимому, пережиток Metal Gear Solid HD Collection от Bluepoint Games. Хотя студия в итоге не добавила настоящую камеру от третьего лица в Metal Gear Solid 2, код остался. Сольмунко даже отмечает: «Всё, что с этим связано, помечено как BP/Bluepoint».